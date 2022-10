Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello rimarrà a Palazzo Palladini per sempre? E Teresa, che ne sarà di lei?

Anticipazioni TV

Dopo la dolorosa perdita di Carmen Scivittaro, ovvero l’interprete di Teresa, si aprono nuovi scenari per Otello Testa. Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3.

La morte di Carmen Scivittaro, storica interprete di Teresa, ha messo in discussione il futuro di Otello Testa nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Cosa accadrà al simpatico e affabile amministratore di condominio di Palazzo Palladini nelle trame della soap di Rai 3? Scopriamo insieme le Anticipazioni sul ritorno di Otello e su ciò che accadrà al personaggio di Teresa.

Carmen Scivittaro è morta, il triste annuncio del cast di Un Posto al Sole

Volto amato e storico di Un Posto al Sole, Carmen Scivittaro è venuta a mancare poco più di un mese fa, gettando nello sconforto i fan della soap partenopea che la ricordano con estremo piacere. In realtà, il personaggio Teresa ovvero la madre naturale di Silvia nonché moglie di Otello Testa, amministratore di Palazzo Palladini, non appare nelle puntate già da diverso tempo, più specificatamente dal 2018. L’attrice decise di allontanarsi dal set a seguito di un lutto e, per rendere credibile la story line di Teresa e Otello e salutare momentaneamente la coppia, gli autori scelsero di farli partire per Indica, la città immaginaria della soap che da anni ospita tutti coloro che, definitivamente o momentaneamente, decidono di abbandonare. Tuttavia, nonostante l’assenza fisica, Teresa e Otello sono rimasti collegati a molte vicende con non pochi riferimenti e, ora che Carmen è venuta a mancare, gli autori dovranno trovare un modo per giustificare la sua assenza definitiva e il ritorno a Napoli di Otello.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il ritorno di Otello

Le Anticipazioni della soap di Rai 3 ci svelano che nelle prossime puntate ci sarà il grande ritorno di Otello Testa, chiamato in ballo dai condomini di Palazzo Palladini a causa di una spinosa questione. C’è una guerra in atto, e tutti sono contro Alberto Palladini che, vantando un retaggio sullo storico palazzo e agendo a norma di legge, vuole trasformare la cantina in una casa vacanze. Il progetto incontrerà al resistenza dei condomini che, seppur consapevoli che Alberto ha tutto il diritto di aprire la sua attività turistica, invocano la storicità del palazzo e hanno timore che il via vai di turisti possa provocare fastidi alla loro quiete. Per questo motivo, i condomini chiameranno Otello per chiedergli di redimere la spinosa questione, accogliendo il loro amato amministrato con tanto entusiasmo. Ma come faranno gli autori a giustificare il ritorno di Testa a Un Posto al Sole e la scomparsa di Teresa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Teresa addio, cosa accadrà?

La morte di Carmen ha portato gli autori di Un Posto al Sole a prendere una decisione sul destino del personaggio di Teresa. Al momento, stando alle prime anticipazioni, Otello Testa tornerà a Napoli senza sua moglie ma non è chiaro come verrà giustificata la sua assenza. Tornando indietro nel tempo, in casi simili, il personaggio in questione ha seguito il destino del suo interprete, ed è stato fatto scomparire tra il lutto comune, anche per permettere agli attori di elaborare la perdita reale del collega. È dunque plausibile che, anche in questo caso, la madre biologica di Silvia morirà nelle trame, così da giustificare la sola presenza di Otello a Palazzo Palladini. Altra ipotesi è che Teresa e Otello si siano separati, proprio in virtù del fatto che la donna voleva rimanere a tutti i costi a Indica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.