Un Posto al Sole Anticipazioni: Nuova vita e nuovo amore per Viola ma il piccolo Antonio soffre

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3, Viola farà i conti con la sua nuova vita da single. La Bruni comincerà un nuovo percorso, che la porterà ad avvicinarsi a un altro uomo ma anche a far soffrire suo figlio Antonio.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Viola comincerà una nuova vita. La Bruni ha deciso di lasciare Eugenio e di allontanarsi da tutti i problemi causati dal lavoro del Nicotera. Negli episodi che andranno in onda su Rai3 a partire dalla prossima settimana, la figlia di Ornella si ritroverà a vivere da mamma single e qualcuno potrebbe entrare nella sua vita, senza neanche che lei si accorga. Quel che è certo è che questa nuova situazione destabilizzerà il piccolo Antonio, che non riuscirà a capacitarsi e ad abituarsi a vivere lontano da suo padre. Ma vediamo le cose nel dettaglio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola alla riconquista della normalità

Quanto successo a lei e a Susanna, ha sconvolto letteralmente Viola. La costante paura di doversi guardare le spalle e di dover proteggere i suoi cari, hanno spinto la Bruni a lasciare Eugenio. La separazione dal Nicotera è stata e sarà dolorosissima ma nelle puntate di Un Posto al Sole delle prossime settimane, vedremo la figlia di Ornella decisa a riconquistare la normalità e la serenità, costi quel che costi. Comincerà quindi un percorso da single, lasciando però che qualcosa sfugga alla sua attenzione. Si tratterà purtroppo del piccolo Antonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola trascura Antonio

Viola ha deciso e tra lei ed Eugenio sembra tutto finito. Nonostante i sentimenti siano immutati, la paura che possa ricapitarle qualcosa di terribile, ha convinto la Bruni a lasciare il marito. È così tornata a vivere da sua madre e Raffaele, portando con sé il piccolo Antonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza sarà molto impegnata a recuperare la sua serenità e a vivere una vita da single, lontana ormai da tempo. Nel fare questo però finirà per trascurare il suo bambino. Antonio soffrirà moltissimo della separazione dei suoi genitori e non capendo perfettamente quello che sta succedendo, si accorgerà solo che suo padre è lontano. La grande nostalgia che proverà nei suoi confronti, lo porterà a diventare sempre più buio e irascibile, senza che la sua mamma si accorga di nulla... almeno non subito. Viola dovrà essere richiamata all'ordine per capire che le sue scelte stanno causando non pochi problemi al suo bambino. Ma riuscirà a farsi perdonare e forse a capire che la sua decisione forse è stata affrettata? Quel che sappiamo è che saranno molte le puntate in cui la vedremo affrontare la vita senza il suo consorte. Ma al suo fianco potrebbe esserci qualcun altro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un nuovo amore per Viola?

La vita di single darà quasi alla testa a Viola. Nelle scorse puntate di Upas l'abbiamo vista avvicinarsi al suo collega Gabriele ma non sarà lui quel qualcuno che potrebbe starle accanto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole e gli spoiler sugli episodi della Soap che arriveranno presto su Rai3, ci lasciano intendere che questa persona possa essere Damiano, l'agente della scorta di Eugenio, a cui il Nicotera ha affidato la moglie. La Bruni si interesserà sempre di più all'affascinante ragazzo e forse potrebbe trovare un nuovo amore in lui. Purtroppo al momento sono solo ipotesi ma è certo che per Viola ed Eugenio, per ora, non ci siano chances.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 ottobre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.