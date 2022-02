Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio furioso. Chiara lo tradisce? Ecco la verità…

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Nunzio è sicuro che Chiara gli sia infedele, ma la verità è un'altra, e di gran lunga più preoccupante...

Il Cammarota, convinto che la Petrone lo stia tradendo, la pedina e scopre che, in realtà, la fidanzata non s'incontra di nascosto con il suo amante, bensì con il suo pusher, Ludovico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara è disperata...

Da quando ha causato l'incidente in cui suo padre ha perso la vita, Chiara non è più la stessa. La giovane si sente smarrita, del tutto priva di punti di riferimento. Per tale ragione, nonostante Roberto non le ispiri fiducia, la Petrone prenderà in considerazione la proposta dell'uomo: lei ha bisogno che qualcuno di competente curi i suoi affari, dato che da sola non pensa di essere in grado di farcela...

Chiara è nelle mani del pusher Ludovico, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Inoltre, Chiara ha iniziato a fare uso di cocaina. L'uso, ben presto, si è trasformato in un abuso. La radiofonica è ormai palesemente dipendente dalla droga: non fa che che cercarla nervosamente. Così, fa il suo ingresso in scena Ludovico (interpretato dall'attore Roberto Caccioppoli), un amico piuttosto ambiguo della Petrone. Il ragazzo, infatti, si rivelerà essere il suo pusher.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio scopre che Chiara si droga!

Quando Nunzio sorprende la fidanzata in compagnia di Ludovico, va su tutte le furie. Il figlio di Katia e Franco è certo che Chiara gli sia infedele. Il Cammarota non sospetta minimamente che l'amata non lo stia tradendo, bensì che si stia drogando. Per interrompere la scenata di gelosia del fidanzato, la Petrone lo invita al Vulcano. Tra i due, però, dopo l'accesa discussione, cala un silenzio imbarazzante... che verrà interrotto dall'arrivo di un SMS sul telefono della giovane. Chiara abbandonerà rapidamente il locale, con la scusa di avere un'emergenza a lavoro. Insospettito, Nunzio la seguirà, e la vedrà di nuovo insieme allo strambo amico. L'operaio de I Cantieri, allora, avrà modo di scoprire che, in verità, la radiofonica non sta incontrando l'amante, ma lo spacciatore. La Petrone non si accorgerà di essere stata spiata. Che cosa farà a questo punto il Cammarota, la prenderà di petto oppure preferirà prendersi del tempo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.