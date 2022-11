Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio dimentica Chiara e cede al fascino di Alice?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le prossime puntate della Soap in onda su Rai3. Le Trame ci rivelano che Nunzio potrebbe cominciare a provare interesse per Alice e dimenticare Chiara, ora lontana da Napoli.

Nuovi amori all'orizzonte nelle trame di Un Posto al Sole? Potrebbe essere così. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Alice, appena tornata a Napoli, rimarrà affascinata da Nunzio. E pare che il Cammarota non riuscirà a rimanere indifferente al fascino della nipotina di Marina. Ma sarà un'attrazione tale da dimenticare Chiara? Scopriamo i dettagli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice torna a Napoli

Alice è tornata a Napoli spiazzando Roberto e facendo tornare il sorriso a Marina. Per la ragazza si tratta di un viaggio di piacere, destinato a durare diversi giorni, tanti quanti serviranno alla Giordano per riprendersi da tutto quello che le è successo. Il rientro della Pergolesi sarà una ventata d'aria fresca per la signora di Upas ma anche per il Ferri, molto affezionato alla giovane, che considera come una sua nipote. Ma il rientro del personaggio di Alice nelle trame di Un Posto al Sole è destinato a sconvolgere la vita non solo di Roberto, Marina, Filippo e famiglia ma anche quella di Nunzio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Alice pericolosamente vicini

Alice sin dai primi momenti dal suo ritorno, è rimasta affascinata da alcune “bellezze” di Napoli o meglio de Il Vulcano. La ragazza è stata intrigata da Nunzio e dal suo fascinoso appeal. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due ragazzi, complice un video tutorial di cucina, si avvicineranno tantissimo, condividendo dei momenti molto intimi. Sembra che la bella Pergolesi non riuscirà a nascondere la sua attrazione nei confronti del Cammarota ma c'è da chiedersi se lui finirà per cedere al fascino pulito della nipote di Marina, tanto da dimenticare Chiara.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio dimentica Chiara?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non lasciano molti dubbi sul fatto che la prossima settimana, Nunzio e Alice passeranno molti momenti insieme. I due si avvicineranno tantissimo e se sarà ben chiaro che la Pergolesi perderà la testa per il Cammarota, non è ancora certo che lui faccia lo stesso. Attualmente lo chef è impegnato con Chiara, con cui c'è addirittura il progetto di un matrimonio. I due sono però lontani, a causa del percorso di riabilitazione che la Petrone deve seguire per liberarsi dalla sua dipendenza dalle droghe. L'ultimo periodo passato a Napoli e ancora prima durante la fuga, non è stato certo semplice e Alice potrebbe essere una boccata d'aria fresca per il buon figlio di Franco. Nunzio potrebbe quindi lasciarsi andare non solo al fascino della Pergolesi ma anche alla serenità e alla calma che la ragazza sembrerà dargli. E queste belle sensazioni potrebbero causare la fine della sua storia con la sua promessa sposa e mettere a tacere le voci di una sua probabile storia d'amore con Rossella, stretta ancora nella morsa della gelosia di Riccardo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.