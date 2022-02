Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela e Manuela cambiano volto. Ecco chi interpreta ora le gemelle Cirillo!

Anticipazioni TV

Le Gemelle Cirillo sono tornate a sconvolgere la vita dei protagonisti di Un Posto al Sole! Ed ora a prestare il volto ad entrambe c'è una nuova attrice, ossia Gina Amarante.

Che cosa succederà a Palazzo Palladini adesso che ci hanno rimesso piede Micaela e Manuela? Le terribili gemelle Cirillo sono tornate, e ad interpretarle c'è una nuova attrice, Gina Amarante!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena sconvolta dal ritorno di Micaela e Manuela!

Le gemelle Cirillo sono tornate, e Palazzo Palladini trema. Le due giovani, infatti, non sono affatto cambiate rispetto al passato. Basti pensare al fatto che, non appena fanno il loro ingresso in scena, commentano le evidenti occhiaie della sorella maggiore; Serena, la quale, con la recente nascita di Elisabetta, essendo diventata da poco madre per la seconda volta, dorme poco. Tuttavia, come è facilmente intuibile, Micaela e Manuela non sono a Napoli per aiutare la consanguinea con la bambina, anzi: hanno raggiunto il capoluogo campano per sommarsi ai problemi preesistenti!

Le gemelle Cirillo turbano la quiete di casa Poggi, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Ancora non si sa se le due approfitteranno dell'ospitalità di Filippo e Serena, oppure se si appoggeranno al B&B. Ciò che è noto, invece, è che non turberanno soltanto la quiete di casa Sartori. Dopo aver salutato - a loro modo - la sorella maggiore -, andranno a bussare a Niko. Micaela era impaziente di rivedere il suo Jimmy. Così, anche gli equilibri di casa Poggi salteranno. Susanna, reduce dall'aggressione subita da Mattia, è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con il bambino, e la relazione amorosa con l'avvocato ne ha beneficiato... ma che cosa accadrà ora che le gemelle Cirillo sono di nuovo in città? Guai in vista!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gina Amarante è Micaela e Manuela!

In passato, a prestare il volto alle due giovani era una sola attrice, ossia Cristiana Dell'Anna. Micaela, affinché si differenziasse da Manuela, aveva una ciocca colorata. Adesso ad interpretare le gemelle Cirillo è sempre una sola attrice, ossia Gina Amarante, la quale, dunque, recita nei panni di due personaggi identici - se non fosse per quella ciocca colorata tra i capelli della madre di Jimmy - e decisamente sopra le righe, con il loro look rock e la loro ironia pungente. Senza ombra di dubbio, l'Amarante - che abbiamo già visto in qualche fiction di successo, come Gomorra - La Serie 3 e 4, I Bastardi di Pizzofalcone 3, Lolita Bosco - sta affrontando una sfida piuttosto ardua!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.