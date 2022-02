Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2022: Niko e Serena sconvolti. Tornano Micaela e Manuela!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 25 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, la vita di Niko e Serena verrà sconvolta dal ritorno delle gemelle Cirillo!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Niko e Susanna stanno vivendo il loro idillio. Il loro amore cresce ogni giorno di più e questo grazie al bel rapporto che la Picardi ha instaurato – da anni – con il piccolo Jimmy. Il ritorno di Micaela e Manuela rischia però di rimettere tutto in discussione. Oltre a Niko, a suo figlio e alla sua compagna, il ritorno delle sorelle Cirillo sconvolgerà anche la vita di Serena e Filippo. Intanto Chiara e Nunzio ritrovano la loro intesa mentre Rossella teme che la presenza di Virginia allontani definitivamente lei e Riccardo.

Niko e Susanna... doppio pericolo in arrivo in Un Posto al Sole Anticipazioni 25 febbraio 2022

Niko e Susanna stanno finalmente vivendo la loro storia d'amore. Dopo essersi riconciliati, i due hanno ripreso la loro convivenza e sembra che tutto vada a gonfie vele. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la serenità acquisita – anche grazie al bel rapporto tra Jimmy e la Picardi – sarà sconvolta. Nella vita del Poggi e della sua fidanzata, torneranno due personaggi inaspettati. Stiamo parlando delle gemelle Cirillo, Manuela e Micaela. Cosa vorranno le due ma soprattutto Micaela cercherà di ricostruire un legame con suo figlio? Di questo improvviso ritorno rimarranno sconvolti anche Serena e Filippo. I coniugi Sartori non erano certo pronti a riavere in casa le due ragazze e Serena faticherà non poco a capire cosa abbiano in mente le sue sorelline.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cielo sereno per Chiara e Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno rivelato che Chiara vuole riconquistare Nunzio. La Petrone si è scoperta molto innamorata del Cammarota e vorrebbe poterlo riavere al suo fianco. Solo lui potrebbe aiutarla a far fronte alle grandi difficoltà che si è trovata ad affrontare dopo la morte del padre e dopo la sua decisione di cedere le quote del Gruppo Petrone. Roberto ha infatti cominciato a metterla sotto torchio, con il chiaro intento di controllare ogni singolo dettaglio del loro accordo. Le Anticipazioni ci rivelano che Nunzio si lascerà convincere a riaprirle il suo cuore e tra loro si comincerà a intravedere il sereno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella ha paura di Virginia

L'incubo Virginia è tornato. Stavolta la signora Crovi non si è limitata a infastidire Riccardo a Bolzano ma ha deciso di arrivare a Napoli e di mettere le cose in chiaro: non rinuncerà mai a lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la presenza di Virginia non lascerà Rossella indifferente. La Graziani si convincerà – e a ragione – che l'arrivo della sua rivale potrebbe allontanarla da Riccardo. Il Crovi è infatti sempre più infastidito e in crisi, e questa situazione si riverserà sicuramente sulla sua relazione con Ross.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.