Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina nei guai sino al collo e stavolta Ida potrebbe davvero vincere il processo!

Anticipazioni TV

Marina finirà nei guai. Un'aggressione notturna rischierà di mettere la Giordano in difficoltà ma anche di consegnare a Ida la vittoria nel processo. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la Soap in onda su Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quelle che andranno in onda la prossima settimana – dal 23 al 27 settembre 2024 – Marina finirà nei guai e Ida ne approfitterà per vincere la sua guerra contro Ferri. Negli episodi della Soap di fine settembre andranno in scena le battute conclusive del processo a carico di Lara e Magdalena e Roberto si troverà a dover trovare, al più presto, una soluzione a nuovi problemi che coinvolgeranno la sua famiglia e che rischieranno di consegnare la vittoria nelle mani della vera madre di Tommy. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina si schiera a favore di Filippo e Serena

Roberto ha sconvolto Filippo con la sua richiesta di prendere in affido Tommaso. Sartori e sua moglie hanno però deciso di non prendersi questa responsabilità ma soprattutto di non mettersi in mezzo a una storia dolorosa, che ha come protagonista una donna che è stata costretta a cedere il suo bambino per salvare la sua famiglia. Marina, sebbene inizialmente abbia appoggiato il marito, ha scelto di smettere di sostenere Ferri e preoccupata che questa questione sia ormai diventata un’ossessione e che si sia perso tutto l’iniziale significato, ha voltato le spalle al consorte e nelle prossime puntate di Un Posto al Sole la vedremo sempre più decisa a tenersi in disparte. La scelta della moglie non piacerà per nulla al manager, che si infurierà ancora di più quando la Giordano finirà tra gli accusati di una terribile aggressione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un’aggressione notturna ribalta tutto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole verremo a conoscenza di una terribile aggressione. Non abbiamo ancora certezza di chi sarà la vittima di questa violenza ma sappiamo che saranno coinvolte sia Marina che Lara e Ida. Se quest’ultima sarà protagonista perché userà a suo vantaggio questo evento, le prime due finiranno nella lista degli accusati. Presumiamo che la persona che finirà per essere aggredita possa essere suor Maura, che subirà prima gli attacchi di Ferri e poi della Giordano ed è possibile che, dopo un acceso diverbio, possa avercela avuta anche con Lara stessa, che da tempo sta consigliando affinché segua la via del bene e non si faccia manipolare da Ferri.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina finisce nei guai e Ida ne approfitta

Per capire chi sarà l’aggredito e l’aggressore dovremo aspettare la prossima settimana. Per ora sappiamo per certo che Roberto, pronto a manipolare Lara, farà di tutto affinché la donna segua i suoi ordini e finirà pure per proporle di crescere insieme Tommy, pur di averla vinta. La Martinelli non si lascerà incantare facilmente – merito di suor Maura – mentre Marina finirà per vivere un altro incubo. La Giordano sarà accusata di aver compiuto un’aggressione notturna contro qualcuno coinvolto nel caso Tommy e sicuramente avversario del marito. La donna cercherà di liberarsi da queste terribili accuse, che faranno però molto contenta Ida. La Kovalenko sfrutterà a suo vantaggio questa novità e, mentendo sulla notte in cui è avvenuto il fattaccio, tenterà di portarsi a casa la vittoria e di fare in modo che le cose finalmente si risolvano a suo favore.

Marina dovrà combattere strenuamente per liberarsi da accuse pesanti, che allontaneranno Roberto da lei e che causeranno molti problemi nella sua famiglia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.