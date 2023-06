Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e un inaspettato ritorno sconvolgeranno i piani di Lara!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di un Posto al Sole ci svelano che per Lara e Roberto si troveranno travolti dal ritorno a Napoli di Marina e anche di un'altra persona che rischierà di rovinare i piani di Lara! Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Lara Martinelli la situazione si complicherà, nelle prossime puntate della Soap di Rai3: non soltanto Marina farà ritorno a Napoli, ma sembra che arriverà un'altra persona che potrà smascherare la Martinelli e il suo piano di conquista di Roberto Ferri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina ritorna a Napoli, Lara trema!

La Martinelli non sarà molto felice di rivedere la sua storica rivale, non ora che è riuscita a liberarsi di Ida, la vera mamma del piccolo Tommaso. La Giordano non sa ancora cosa è successo realmente tra suo marito e Lara ed è intenzionata a scoprirlo, anche se la verità potrebbe essere un duro colpo da accettare. Nel frattempo, Marina tornerà a Palazzo Palladini e Roberto sarà felice di rivederla, anche se tra i due l'aria è alquanto tesa e non mancheranno gli scontri. Per evitare spiacevoli confronti, Lara deciderà di allontanarsi momentaneamente e dirigersi alla volta di Capri, ma qualcuno potrebbe mandare all'aria i suoi piani...

Anticipazioni Un Posto al Sole: la partenza di Lara per Capri sarà sconvolta da...

Dato che il ritorno di Marina ha già messo scompiglio nell'apparente vita perfetta della Martinelli, la donna ha deciso di allontanarsi per qualche tempo da Napoli, portando con sé il piccolo Tommaso: Lara vorrebbe approfittare dell'arrivo dell'estate per godersi qualche giorno a Capri, in modo da rasserenarsi dopo gli eventi che hanno riportato Ida nella sua vita e, soprattutto, per evitare che Marina scopra del tradimento suo e di Ferri e possa decidere di vendicarsi. Le Anticipazioni ci svelano che, anche questa volta, i piani della Martinelli saranno sconvolti da un inaspettato ritorno, qualcuno che potrebbe davvero metterla nei guai! Questo improvviso arrivo sconvolgerà Lara e metterà in forse tutti i preparativi per il viaggio verso Capri...

Un Posto al Sole Trame: Marina scopre la verità e caccia via di casa Roberto!

Le Anticipazioni non ci dicono chi sarà la persona che, con il suo ritorno, porterà scompiglio nella vita della Martinelli, ma tra le opzioni più probabili potrebbe esserci Ida - sebbene il suo ritorno a Napoli potrebbe essere posticipato - ma potrebbe anche trattarsi di qualcuno che conosce tutti i segreti di Lara: la dottoressa Picone, l'unica persona a sapere che Lara ha perso il suo bambino e che Tommaso non è figlio di Ferri! Se così fosse, Lara dovrebbe davvero stare in guardia, perché la Picone potrebbe decidere di rivelare la verità e farle perdere ogni cosa. Nel frattempo, Marina è riuscita a scoprire cosa è successo in sua assenza tra Roberto e Lara e andrà su tutte le furie, al punto da cacciare di casa il marito! Potrebbe essere davvero la fine per la loro storia?

