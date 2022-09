Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto rischiano di morire. Chi li vuole far fuori?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina e Roberto rischieranno la loro vita. Qualcuno li vuole uccidere ma chi sarà? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap in arrivo su Rai3 e cerchiamo di capire chi possa volere la loro morte.

Per Marina e Roberto saranno settimane di terrore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due rischieranno di morire. Qualcuno vorrà ucciderli ma l’identità del loro potenziale killer rimarrà un mistero per diverse puntate. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi di Upas e cerchiamo di fare luce su chi potrebbe avere un conto in sospeso con loro, tanto grave da vederli morti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto nel mirino di un killer

La prossima settimana sarà molto pesante per Marina e Roberto. Dopo aver vissuto, per diversi giorni, un bellissimo idillio, i due si troveranno ad affrontare un attentato, che rischierà di ucciderli. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Ferri e la Giordano scopriranno con orrore che qualcuno li vuole uccidere e riusciranno a scampare, per miracolo, alla morte per avvelenamento. Nonostante riescano a sfuggire al piano del terribile killer che li tiene sotto tiro, i due cominceranno a temere di non essere più al sicuro a Napoli e potrebbero decidere di lasciare la città per qualche tempo, lasciando alla polizia il tempo di indagare e scoprire l’identità del colpevole.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi vuole morti Marina e Roberto?

Marina e Roberto scamperanno per miracolo all’avvelenamento. Da allora comincerà una caccia all’uomo senza esclusione di colpi. La polizia cercherà di capire chi abbia potuto orchestrare la trappola in cui la coppia finirà senza nemmeno accorgersi. Chi li vuole morti? Chi ce l’ha così tanto con loro da volerli fare fuori? In realtà la lista sarebbe lunghissima. Roberto Ferri non è certo un santo e nella sua vita, ha collezionato più di un nemico. Ma stavolta non sembrerà solo lui l’obiettivo della vendetta. Anche Marina sarà nel mirino del killer. Deve quindi essere qualcuno che ce l’ha con entrambi. Vediamo chi potrebbe essere:

Lara e Fabrizio

Tra i personaggi che più probabilmente potrebbero volere il loro male sono Lara e Fabrizio. La Martinelli potrebbe volersi vendicare per essere sempre stata trattata come ruota di scorta e per aver dovuto lasciare la città, sotto ricatto. A lei, Marina non è mai piaciuta ma anche Roberto, ultimamente l’ha molto delusa, correndo dalla sua ex nonostante lei fosse incinta del loro bambino. Il Rosato invece potrebbe volersi prendere una rivincita per essere stato gettato nel dimenticatoio. Scoperti i suoi problemi con il bere e dopo qualche tentativo di aiutarlo, sua moglie ha deciso di lasciarlo. Fabrizio potrebbe quindi o aver perso completamente la testa oppure avere solo il desiderio che nessuno possa rendere felice Marina, nemmeno lei stessa.

Lia e Silvana

Due altri probabili personaggi che potrebbero volere la dipartita di Marina e Roberto, sono Lia e Silvana. La prima, arrivata da poco, ha sin da subito messo in allarme i fan, secondo cui la ragazza non sarebbe chi dice di essere. La giovane nuova cameriera di casa Ferri è infatti stata vista osservare da lontano la coppia e di loro possiede alcune foto, scattate di nascosto. È chiaro che stia nascondendo qualcosa e potrebbe esserci lei dietro all’avvelenamento dei suoi datori di lavoro. Secondo alcune teorie la giovane sarebbe stata mandata addirittura da Lara o da Fabrizio, decisi – come vi abbiamo detto – a prendersi la loro vendetta. C’è però chi ha parlato addirittura di una sua parentela con Roberto – ne sarebbe la figlia – o con i Palladini. Teorie entrambe possibili e che spiegherebbero il suo odio ma ancora non confermate.

E poi ci sarebbe Silvana, la storica cameriera di Roberto, cacciata da Lara e non richiamata in servizio da Marina. La donna, proprio per aver perso il lavoro, potrebbe meditare di dare una sonora lezione a chi l’ha cacciata via.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Palazzo Palladini in allerta

La caccia al killer, durerà diverse puntate e non sarà semplice per la polizia trovare chi abbia voluto uccidere Marina e Roberto. Dovremo quindi aspettare ancora un po' per capire chi ci sia dietro e se le teorie, esposte poc'anzi, si rivelino vere. Quel che è certo è che tutto Palazzo Palladini si stringerà intorno alla coppia e cercherà di aiutarli. La grande Villa con affaccio sul mare sembra destinata a non trovare pace. Speriamo solo che quesri eventi non spingano la Giordano e il Ferri a lasciare Napoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.