Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina cambia idea su Roberto. Un ritorno inaspettato salverà la situazione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda nelle prossime settimane su Rai3. Per Marina e Roberto si mette male ma un ritorno inaspettato a Napoli potrebbe sistemare le cose.

La violenta storia che ha visto Marina vittima della pazzia di Fabrizio si è conclusa nel peggiore dei modi. Il Rosato - ora in coma - ha ottenuto una piccola vittoria, riuscendo a fare capire alla sua ex moglie che il suo “nuovo” compagno non è disposto – come lui – a rinunciare alla sua vita per amor suo. La signora di Upas ha così compreso di aver inseguito, per anni, un amore sbagliato e questo la porterà ad allontanarsi dal Ferri, forse per sempre. Ma un ritorno inaspettato potrebbe risolvere questa situazione e portare i due a trovare la pace che tanto desiderano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina non crede più nell'amore di Roberto

La vicenda di Marina, vittima della pazzia e dalla violenza di Fabrizio, ha tenuto banco per diverse settimane. Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole abbiamo assistito all'epilogo di questa tremenda questione con una Giordano uscita completamente distrutta e disillusa. La signora di Upas non solo ha scoperto che il suo ex marito ha perso totalmente la testa ma ha anche capito che il suo attuale compagno, Roberto, non è in grado di darle l'amore che merita e non lo sarà mai. Il Ferri non ha infatti avuto il coraggio di iniettarsi il veleno per salvare la sua fidanzata e tutto questo si è svolto sotto il suo sguardo, sconvolto e senza più speranze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: cosa succederà ora tra Marina e Roberto?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto capirà di aver perso terreno con Marina. La Giordano non gli ha fatto mistero di essere furiosa con lui e di non provare più alcuna fiducia né in lui né nel loro rapporto. La signora della Soap ha infatti chiaramente dichiarato al Ferri che se lei fosse stata al suo posto, non avrebbe esitato neanche un momento a sacrificare la sua vita per salvarlo. Ma lui ha deciso diversamente e non può che prenderne atto. Il risentimento e la disillusione che Marina sta provando in questo momento avrà ovviamente ripercussioni gravissime sul suo rapporto e la porterà ad allontanarsi completamente da lui, tanto da decidere di lasciare Napoli... ancora una volta. Le prossime settimane vedranno Roberto impegnatissimo a farle cambiare idea, a convincerla del contrario, tanto da essere pronto a partire per Londra, dove è probabile che la donna voglia trasferirsi, per raggiungere Alice ed Elena, le uniche due persone ad amarla veramente.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice ed Elena tornano a Napoli?

Marina, ora convinta di non essere amata da nessuno, neanche da Roberto, ha deciso di raggiungere Elena e Alice a Londra. Sua figlia e sua nipote sono e saranno le uniche persone ad amarla veramente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 25 novembre 2022 ci parlano del desiderio del Ferri di partire pure lui per l'Inghilterra e forse proprio per sistemare le cose con la sua compagna o per trovare aiuto nelle due donne. Ma un ritorno, inaspettato, potrebbe cambiare le carte in tavola. Nelle prossime puntate di Upas rivedremo, dopo tanto tempo, Alice. La ragazza tornerà a Napoli e sembrerà voler restare per diverso tempo. Del rientro di Fabiola Balestriere, l'attrice interprete della nipote della Giordano, ne abbiamo avuto certezza grazie ai social e siamo sicuri che il suo arrivo sia legato alla vicenda della nonna. C'è però da chiedersi se con lei, nei giorni a venire o nello stesso tempo, faccia capolino pure Elena. Per il momento non abbiamo certezza che Valentina Pace torni a far parte del cast di Upas ma la doppia sorpresa che sconvolgerà Roberto – la settimana prossima – potrebbe includere pure lei. E il ritorno delle donne di Marina Giordano potrebbe curare il suo cuore ferito e forse legarla nuovamente all'uomo che per anni le è stato accanto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.