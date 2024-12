Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella vive un Capodanno...di fuoco: nuove conoscenze e un'irruzione della polizia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Mariella vivrà un Capodanno abbastanza movimentato, tra nuove conoscenze e...l'irruzione della polizia! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che le trame della Soap di Rai 3 si concentreranno su come trascorreranno il Capodanno gli inquilini di Palazzo Palladini. Nelle prossime puntate, infatti, vedremo che Mariella si sarà convinta ad accettare l'invito di Bice a vivere insieme l'ultima notte dell'anno, ignara che la sua amica la coinvolgerà in una festa con tanto di nuove conoscenze e...l'irruzione della polizia!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella vive un Capodanno...di fuoco!

Dalle Anticipazioni sui prossimi episodi di Un Posto al Sole sappiamo che Mariella vivrà un Capodanno molto movimentato. Per l'ex moglie di Guido, infatti, si tratta delle prime festività importanti che trascorre senza il marito, che sarà impegnato con Claudia, e senza il suo Lollo. Dopo averci riflettuto, infatti, Mariella ha deciso di concedere a Guido di trascorrere con il figlio l'ultima notte del 2024. Lei, d'altra parte, si è fatta coraggio e ha accettato l'invito della scatenata amica Bice di vivere insieme una scatenata festa per dire addio all'anno appena trascorso. Ciò che Mariella non si aspetta è che questo Capodanno sarà per lei ricco di sorprese!

Anticipazioni Un Posto al Sole: arriva Mimmo, una nuova conoscenza per Mariella

Stando alle Anticipazioni, Mariella scoprirà che la sorella di Sasà non ha organizzato nulla di tranquillo e casalingo per il Veglione di Capodanno. Ora che la sua amica è single, Bice infatti ha intenzione di darsi alla pazza gioia e ha riservato a Mariella una sorpresa che la vigilessa non si aspetta di certo. Dato che questo sarà il primo Capodanno da single di Mariella, la sua amica deciderà di darle una mano con i preparativi: Mariella deve essere impeccabile e più bella che mai! Proprio mentre Bice le sta sistemando i capelli, Mariella scopre che le ha organizzato un appuntamento al buio! Il cavaliere in questione è Mimmo, un cortese signore che diventa una nuova conoscenza per Mariella ed è un ex compagno delle elementari di Lello Troncone, partner di Bice. La donna, in un primo momento, non si sentirà a suo agio, perché anche se Mimmo è molto gentile e comprensivo, per lei è tutto nuovo. La sua separazione da Guido è ancora troppo fresca e la lontananza da Lollo le provoca inaspettati sensi di colpa. Nonostante tutto, però, Mimmo si dimostra un vero signore e cercherà di aiutare Mariella a godersi l'ennesima trovata di Bice.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: la polizia irrompe al party di Capodanno: per Bice è finita la festa!

Mentre Mimmo si impegnerà a far sentire a suo agio Mariella, quest'ultima non riuscirà del tutto a lasciarsi andare e vuole mettere in chiaro le cose con lui: la sua separazione è recente e ha un figlio di 6 anni. Mimmo, tuttavia, non sembrerà intenzionato a farsi spaventare da simili circostanze e si comporterà come un vero gentiluomo, lasciando piacevolmente stupita Mariella. La loro serata si rivelerà però piena di sorprese, perché la polizia farà irruzione in casa di Bice, rovinando la festa a tutti! A far intervenire le forze dell'ordine è stato Sergio, ex marito di Bice, con una serie di capi di imputazione nei confronti dell'accompagnatore della sorella di Sasà, Lello Troncone. La festa di Capodanno si concluderà perciò...in commissariato!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.