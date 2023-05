Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela pronta a dimenticare Niko con un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Manuela, dopo l'ennesima delusione da parte di Niko, farà la conoscenza di un nuovo possibile amore. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per una delle gemelle Cirillo, la dolce Manuela, sembra che possa esserci in arrivo un nuovo amore. Ma sarà pronta Manuela a dimenticare Niko? E lui come reagirà quando capirà che forse rischia di perderla per davvero, questa volta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela ancora delusa da Niko...

Gli appassionati della Soap di Rai3 ricorderanno benissimo i trascorsi sentimentali che hanno legato Manuela e Niko e ancora oggi sperano in un riavvicinamento tra i due beniamini. Manuela è stata molto vicino al giovane Poggi, soprattutto, dopo la morte di Susanna, e sembrava che anche l'avvocato la ricambiasse. Tuttavia, le Anticipazioni ci rivelano che, ancora una volta, Niko, anche se involontariamente, illuderà nuovamente la giovane Cirillo. Manuela, infatti, non riuscirà a credere che da parte del Poggi sta ricevendo una nuova delusione amorosa e sembrerà più decisa che mai a dire basta. La Cirillo sa di provare qualcosa per Niko, ma se lui non può ricambiarla, allora, forse, questo sentimento non ha ragione di esistere e lei deve con ogni mezzo provare a dimenticarlo...

Un Posto al Sole Anticipazioni: un nuovo incontro per Manuela: arriva Costabile Altieri

Le Anticipazioni della Soap ci svelano, inoltre, che per Manuela si prospettano interessanti novità in campo amoroso: dopo l'ennesima delusione da parte di Niko, per la giovane Cirillo arriverà una nuova conoscenza. Si tratta, in realtà, di un volto già noto ai fan della Soap di Rai3: Costabile Altieri. Si tratta di un altro fratello di Speranza Altieri, la nipote di Mariella e rivale in amore della gemella di Manuela, l'intraprendente Micaela Cirillo. Il giovane e affascinante Altieri è arrivato già nella soap in qualche occasione, ma il pubblico, fino a ora, ha sempre interagito e osservato le vicende legate al fratello Castrese e alla dolce Speranza, mentre di Costabile si conosce poco. A quanto sembra, tuttavia, il giovane incrocerà il cammino della dolce Manuela e le Anticipazioni ci dicono che resterà folgorato da lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela sarà pronta a dimenticare Niko con Costabile? E come reagirà il Poggi?

Manuela non si aspetterà certo di fare la conoscenza dell'affascinante Altieri, né immaginerà che Costabile possa provare un qualche interesse nei suoi confronti. Purtroppo, la Cirillo sembra ancora presa da Niko, il quale, però, non riesce a lasciar andare il passato e ricominciare una vita. Ma Costabile, ci svelano le Anticipazioni, ha tutte le intenzioni di mostrare il suo interesse per la dolce Manuela, tanto che sembra che, anche se brevemente, la ragazza si senta davvero lusingata e sia pronta a dimenticare il Poggi. Ma sarà davvero così? E come reagirà Niko? Resterà impassibile nel veder comparire un rivale per il cuore di Manuela o l'arrivo di Costabile gli farà finalmente aprire gli occhi e lo convincerà ad agire?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.