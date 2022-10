Un Posto al Sole Anticipazioni: Lia attratta da un misterioso ritrovamento a Palazzo Palladini. La verità è vicina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che presto scopriremo nuovi e succulenti dettagli su Lia. Nelle prossime puntate della Soap di Rai3, verremo a conoscenza di un segreto nascosto a Palazzo Palladini, che potrebbe far luce sulla vera identità della Longhi.

Tra i tanti misteri che stanno animando le trame di Un Posto al Sole, c'è anche quello di Lia Longhi. La nuova cameriera di Roberto e Marina ha sin da subito fatto parlare di sé. Merito o colpa di un particolare e spiccato interesse della ragazza per Palazzo Palladini. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nelle prossime puntate scopriremo qualche dettaglio in più su questo nuovo personaggio e forse riusciremo a capire chi sia davvero. È infatti molto probabile che la giovane non sia una completa estranea e che la sua vita sia legata al grande palazzo, a doppia mandata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia indaga su Palazzo Palladini

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo capito che Lia non è per nulla interessata a Roberto e Marina o meglio non ha avuto mai intenzione di far loro del male. Il suo arrivo a Palazzo Palladini e il suo approfittare del posto vacante come cameriera dei Ferri, era solo un modo per entrare nel palazzo e procedere con le sue indagini. Nel corso del tempo abbiamo scoperto che la Longhi è legata alla grande villa da un misterioso passato e l'abbiamo vista parlare e trovare informazioni da una donna anziana, legata alla famiglia ebrea salvata, nel 1943, da Giorgio Palladini. Grazie ai dettagli forniti da questa donna, Lia ha potuto ricostruire una parte importante del mistero che sta cercando di risolvere. Ma non è ancora chiaro quale sia il suo vero ruolo nella faccenda.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lia scopre dei nuovi dettagli di Palazzo Palladini

Escludendo che Lia possa essere interessata a Palazzo Palladini per pura curiosità – non sarebbe proprio un qualcosa da trame di Upas – possiamo immaginare che la ragazza sia legata alla famiglia ebrea che il conte Palladini aveva nascosto nella sua casa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana ci saranno ulteriori dettagli sulla vicenda. Mastro Peppe, durante i lavori di ristrutturazione, scoprirà una stanza segreta, nascosta dietro a un muro del seminterrato. Uno spazio che potrebbe essere stato utilizzato per nascondere gli ebrei e salvarli dal rastrellamento. Vedremo che Lia sarà particolarmente interessata a questa scoperta e cercherà di entrare nella camera, durante una notte. Purtroppo le sue indagini verranno più volte interrotte da Diego, ormai invaghitosi della giovane. La Longhi ne sarà infastidita; del resto lei è là per avere risposte, non per cominciare una storia d'amore.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi è veramente Lia?

Ma perché Lia è così interessata a questa storia? È chiaro che in qualche modo la ragazza sia legata alla famiglia ebrea scampata al rastrellamento ma potrebbe addirittura essere legata ai Palladini. Questa ipotesi si è subito fatta largo tra i fan di Upas e anche noi cominciamo a dare credito a questa versione. A parte i tratti somatici – occhi azzurri e capelli chiari – che potrebbero somigliare a quelli della famiglia di Alberto, ci sono alcune particolarità che ci lasciano pensare che la Longhi possa essere una figlia illegittima di Tancredi oppure di qualcuno dei suoi figli. Insomma la ragazza potrebbe essere la pronipote di Giorgio e Giacomo e nipote della donna con cui l'abbiamo vista parlare e il cui nome è stato svelato solo nei titoli di coda della puntata della Soap. Anna Maria Rovere, questo il nome, potrebbe essere la figlia di Rebecca – la ragazza ebrea salvata da Giorgio – e di Giacomo. Se così fosse, Lia sarebbe una legittima erede dell'immensa e potente famiglia di Un Posto al Sole e potrebbe trovarsi a scontrarsi sia con Alberto che con Anna Boschi. Queste purtroppo e per il momento rimangono solo ipotesi ma è certo che il suo non sarà un personaggio che lascerà la Soap molto presto.

