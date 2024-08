Un Posto al Sole Anticipazioni: La Soap non va in onda il 22 agosto 2024. Ecco perché e che cosa la sostituirà

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non va in onda il 22 agosto 2024. La Soap si prende una breve pausa e ci aspetta venerdì 23 agosto con un doppio episodio. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e cosa sarà trasmesso su Rai 3 al suo posto.

Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. La soap opera partenopea non va in onda giovedì 22 agosto 2024, ma niente paura: tornerà regolarmente a essere trasmessa già a partire da dopodomani, venerdì 23 agosto, con un doppio appuntamento. Intanto, scopriamo insieme che cosa ci sarà al suo posto e cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi episodi!

Un Posto al Sole: La Soap non va in onda il 22 agosto 2024

Salta il consueto appuntamento con Un Posto al Sole. La soap opera partenopea di grande successo non andrà in onda giovedì 22 agosto 2024; per recuperare l’episodio, venerdì 23 agosto 2024 sarà trasmessa una doppia puntata. Alla piccola pausa di UPAS verrà quindi subito posto rimedio e i fan delle vicende di Palazzo Palladini potranno godere di un episodio più lungo nella giornata di dopodomani. A causare questo cambio nel palinsesto è la Atletica. Meeting Diamond League Losanna, competizione di atletica leggera che anche altre volte ha portato la Soap a subire degli stravolgimenti.

Un Posto al Sole: Ecco quando tornerà la Soap di Rai 3

Domani la puntata di Un Posto al Sole non andrà in onda, ma già da dopodomani Rosa tornerà ad intrattenerci con le sue storie, quelle più emozionanti che ci hanno tenuto compagnia nel corso di questa stagione della soap. Invece, a partire da lunedì 26 agosto 2024, finalmente verranno trasmesse le puntate inedite di UPAS; così, avremo modo di scoprire che cosa è successo ai nostri amati protagonisti durante le loro vacanze estive, e che che cosa succederà loro in futuro!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio su Rai3

La puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda il 23 agosto 2024 sarà l'ultima di quelle speciali. Mentre l’anno scorso il ruolo del narratore era stato affidato a Raffaele, stavolta a parlare è Rosa, rimasta in portineria al posto dell’uomo che è partito per Barcellona. Nel corso di queste episodio, la donna, mentre mangerà un gelato con il piccolo Manuel, ripercorrerà la travagliata storia d’amore tra Rossella e Nunzio. Al termine del suo racconto, la Picariello dirà al bambino che è tempo di tornare a casa, dato che le vacanze sono finite e Raffaele sta per riprendere il suo posto a Palazzo Palladini...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 19 al 23 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.