Un Posto al Sole Anticipazioni: L'incubo non è finito. Palazzo Palladini trema ancora!

Anticipazioni TV

Le tragedie sembrano non voler abbandonare le Trame di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3, vedremo Marina, Roberto e la loro famiglia affrontare un nuovo incubo. Ma anche per Alberto e Clara non saranno giorni felici. I due saranno terrorizzati.

Non c'è pace a Palazzo Palladini. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo ad altre due tragedie che vedranno protagonisti alcuni inquilini della grande villa sul mare. Purtroppo, come ci rivelano le Anticipazioni, a essere coinvolti saranno nuovamente Marina, Roberto e la loro famiglia ma stavolta toccherà anche ad Alberto e a Clara. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina di nuovo in pericolo

Per Roberto e Marina si prevedono ancora puntate al cardiopalma. I due saranno protagonisti, insieme alla loro famiglia, di un nuovo incubo. Eppure le cose avrebbero dovuto sistemarsi, dopo il ritorno della Giordano e di Alice da Londra. Roberto è rimasto spiazzato dalla duplice sorpresa che gli si è presentata davanti e per il Ferri il riabbracciare la giovane Pergolesi, è stata davvero una ventata d'aria fresca. La ragazza, ne è stato subito sicuro, sarà un toccasana per sua nonna. E nelle prime puntate di Upas, in onda la prossima settimana, in effetti sarà proprio così. Marina troverà il coraggio di rivelare al suo compagno della violenza subita da Fabrizio e i due cominceranno a pensare come riorganizzare la loro vita. La serenità riacquisita permetterà loro di organizzare persino una piccola festicciola, in onore di questo piccolo ma significativo traguardo. Ma un'ombra è in agguato, pronta ad abbattersi su di loro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: L'incubo non è finito!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate della prossima settimana, ci rivelano che un'ombra oscura comincerà a farsi largo su Marina, Roberto e tutta la loro famiglia. Insomma non ci sarà pace per la coppia storica di Upas, che dovrà affrontare nuovi e intricati problemi. Purtroppo non è ancora chiaro cosa dovranno affrontare ma possiamo fare delle ipotesi. Potrebbe emergere qualche dettaglio inquietante legato a Fabrizio e potrebbe ancora una volta creare nella Giordano un vero e proprio terrore oppure potrebbe ritornare Lara. La Martinelli, secondo i calcoli, dovrebbe essere arrivata al momento del parto e forse sarà lei a fare capolino di nuovo a casa di Roberto, per pretendere le cure del loro bambino. Potrebbe persino rivelare al suo compagno che è stata Marina a cacciarla e chissà se questa rivelazione finirà per allontanare i due, che hanno combattuto fino a ora per stare insieme. Sono solo delle idee ma non escludiamo che qualche altro nemico dal passato possa fare di nuovo capolino.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara e Alberto terrorizzati a causa di Federico

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole non saranno solo Marina e Roberto a vivere dei momenti di terrore. Sarà il turno anche di Alberto e Clara. Le Anticipazioni ci rivelano che i due, durante un pranzo al Vulcano, saranno costretti a intervenire affinché il loro Federico non perda la vita. Al piccolo accadrà un incidente a causa di un gioco difettato, portato in regalo da Marika. Non sappiamo se il piccolo rischierà di soffocare o si ferirà, quello che è certo è che la situazione apparirà da subito molto grave. Per fortuna ci sarà un lieto fine per il baby Palladini ma suo padre, furioso, non si farà scrupolo di usare le vie legali e minacciare i responsabili della costruzione e della distribuzione dei giocattoli contraffatti, che dovranno pagare per quello che è successo a suo figlio e che potrebbe succedere ad altri bambini come lui.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.