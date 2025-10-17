TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido finisce nel mirino di Cotugno! Ecco perché...

Francesca Simone
8

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Cotugno lancia una sfida ad Alfredo, e Guido potrebbe pagarne le conseguenze... Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido finisce nel mirino di Cotugno! Ecco perché...

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole saranno sorprendenti. Guido, già piuttosto preso dai suoi problemi sentimentali, si ritroverà in mezzo alla disputa tra Alfredo e Cotugno. Dopo aver tentato di rassicurare il maggiordomo, preoccupatissimo perché convinto che il suo datore di lavoro gliela farà pagare per averlo ingannato, il vigile finirà suo malgrado proprio nel mirino di Cotugno. Infatti, quest'ultimo chiederà ad Alfredo di dimostrargli la sua fedeltà, e Del Bue sarà la "vittima" della bizzarra prova che l'uomo dovrà sostenere...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido nei guai...

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Guido finire nel mirino di un altro personaggio. Ma di chi si tratterà? Il vigile non sta affrontando un periodo facile, poiché proprio quando stava per riavvicinarsi a Mariella, Claudia è tornata ad affacciarsi nella sua vita. Da quel momento, l'ex moglie ha fatto un altro passo indietro, ancora scottata dal recente tradimento subito. Tuttavia, ora Del Bue si sta per cacciare in un guaio diverso, e forse un po' più divertente: resterà coinvolto in una questione che non lo riguarderà direttamente, e che potrebbe strapparci una risata...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alfredo preda dei sensi di colpa...

Guido si è ritrovato a dover aprire le porte di casa sua ad Alfredo, il quale, stanco di essere continuamente bistrattato da Cotugno, ha preferito andare via dal castello. Tuttavia, nel momento in cui si è reso conto che il barone era in grande difficoltà senza di lui, Alfredo ha iniziato a sentirsi terribilmente in colpa, anche e soprattutto perché, in fin dei conti e nonostante tutto, nutre un sentimento di sincero affetto nei suoi riguardi. Così, Alfredo ha capito che la cosa migliore da fare fosse tornare da Cotugno, che, però, non lo ha accolto nel migliore dei modi possibili...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido finisce nel mirino di Cotugno!

Cotugno sarà piuttosto adirato nei confronti di Alfredo, poiché scoprirà che ha lasciato il castello rifilandogli una menzogna bella e buona. Temendo una vendetta da parte del datore di lavoro, l'uomo correrà ai ripari, rivolgendosi nuovamente al malcapitato Guido. Quest'ultimo farà del suo meglio per rassicurare Alfredo, garantendogli che Cotugno non è una persona con un'indole vendicativa. Ma potrebbe sbagliarsi di grosso. Quando il dipendente tornerà da lui, Cotugno gli farà una richiesta che lo metterà in grande difficoltà: per dimostrargli fedeltà e riconquistarsi la sua fiducia, dovrà rubare il cibo a Del Bue! Che cosa gli risponderà Alfredo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.

