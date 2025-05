Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido è di nuovo single e Mariella torna all'attacco ma funzionerà stavolta?

Anticipazioni TV

Per Mariella e Guido potrebbe esserci una chance o meglio è quello che spererà l'Altieri quando Claudia lascerà Guido. Stavolta le cose andranno bene tra loro? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in arrivo di Rai3.

Tra Mariella e Guido potrebbe scoccare di nuovo la scintilla? L’altalena della storyline che vede protagonisti i genitori di Lollo continua e anche nei prossimi episodi rivedremo i due sul filo del rasoio, desiderosi di capire quale sarà il loro destino sentimentale e se il fato riunirà o meno la loro famiglia. Sì perché nelle puntate di Un Posto al Sole dal 26 al 30 maggio 2025, Claudia lascerà Guido e Mariella correrà in soccorso del suo ex marito, speranzosa di avere una chance per lei. Ma l’avrà o ci saranno altre novità che renderanno le cose ancora complicate?

Un Posto al Sole: Guido e Mariella né vicini né lontani!

La separazione tra Guido e Mariella è stata ed è molto complessa. Sebbene abbiano preso strade diverse, tanto che il Del Bue si è innamorato di un’altra, i due non si sono mai davvero allontanati davvero e hanno continuato un tira e molla invisibile ai loro occhi, che li ha resi sempre più nervosi e indecisi. Mariella non è riuscita a rifarsi una vita e non riesce proprio a mettere da parte i suoi sentimenti per l’ex marito mentre Guido ha nostalgia per la sua vecchia vita, quella in famiglia, che faceva prima di essere costretto a una relazione a distanza, con una donna la cui carriera la porterà sempre a viaggiare e a cercare nuovi orizzonti. Insomma i due non hanno mai ritrovato la pace che avrebbero sperato dopo la fine del loro matrimonio. Ma le cose potrebbero cambiare.

Claudia lascia Guido nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Claudia e Guido sono in crisi da qualche tempo ed è una situazione che per il momento non è stata affrontata da nessuno dei due. La Costa si è resa conto che il suo compagno non è felice come dovrebbe e lei non riesce a dargli più di quanto non stia già facendo. Nelle prossime puntate di Upas vedremo che l’attrice riceverà una proposta di lavoro che la spingerà a prendere una decisione inaspettata: lasciare Guido! Claudia riferirà tutti i suoi dubbi a Michele e Silvia e poi informerà il suo compagno di non poter continuare in questo modo e di aver bisogno di una certezza che, evidentemente, lui non le sa dare.

Guido rimarrà ovviamente di sasso davanti a questa decisione mentre Mariella si rinvigorirà, credendo possibile un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex.

Un Posto al Sole: Mariella e Guido devono tornare insieme?

Con Guido di nuovo single, Mariella tornerà all’attacco e spererà di riconquistarlo. Non sappiamo se ci riuscirà e se magari il Del Bue capirà di aver sempre continuato ad amare la sua ex moglie ma quello che sappiamo per certo è che nelle prossime puntate si continuerà a parlare di loro e ammettiamo che vorremmo vederli finalmente in pace con se stessi. La domanda principale, che divide i fan di Upas come noi è questa: Mariella e Guido devono tornare insieme? Noi non siamo tanto certi di volerli rivedere insieme o meglio ci piacerebbe vederli felici e se questo vorrebbe dire riaverli come coppia ci auguriamo che non scoppi più.

Quanto successo al Del Bue e all’Altieri non ci è piaciuto, poi però ci siamo abituati a vederli lontani e abbiamo sperato che mantenessero buoni rapporti con Lollo. Nel corso del tempo le indecisioni di una e le nostalgie dell’altro ci hanno fatto storcere il naso, soprattutto perché sono durate tanto tempo. Se non ci fosse stata la relazione con Claudia, avremmo pensato che l'atteggiamento di Guido fosse motivato da un ripensamento e che il vigile non fosse tornato dall'Altieri, spaventato dal ritrovarsi di nuovo in una situazione fastidiosa e dolorosa con la moglie. Ma con l’amore dichiarato per la Costa per diversi mesi, le cose hanno preso una piega molto diversa, che ci porta a fare la domanda di cui sopra e a domandarci se davvero sia la cosa giusta che questa coppia torni insieme. Certo se i presupposti saranno diversi e se il tutto tornerà alla normalità, con un nuovo inizio e un duraturo viaggio, ne saremmo felici ma se invece l’altalena è destinata a ripetersi allora preferiremmo che tra loro ci fosse un addio definitivo e che Mariella capisse che il suo amore per il padre di suo figlio deve concludersi qui, con sofferenza ma con obiettività. Cosa succederà? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.