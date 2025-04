Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido ha troppa nostalgia di Mariella e Claudia lo lascia?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potremmo assistere alla fine della relazione tra Guido e Mariella. La Costa potrebbe lasciare per sempre il Del Bue, stanca del suo comportamento ambiguo e incapace di prendere "sul serio" la loro relazione. Ecco cosa potrebbe accadere negli episodi della Soap di Rai3.

Coppia che scoppia in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Potrebbe essere! Negli episodi di Upas che vedremo in onda su Rai3, Guido e Claudia potrebbero vivere un momento di profonda crisi. La “colpa” sarà del Del Bue che, nei giorni di Pasqua, è sembrato più che mai infastidito e segnato dalla nuova vita e dalla distanza di Mariella, che invece pare proprio aver ritrovato la serenità insieme a Mimmo. Il vigile ha cominciato a sentire una nostalgia inaspettata, che potrebbe portarlo a capire di non riuscire a dimenticare totalmente la sua ex compagna e a infastidire talmente tanto la Costa, da costringerla a mettere un punto nella loro relazione. Ma cosa succederà? Scopriamo nel dettaglio quello che attualmente sappiamo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una Pasqua nostalgica per Guido

È stata una Pasqua molto particolare sia per la programmazione di Un Posto al Sole, la cui puntata del 21 è stata sospesa per la morte di Papa Francesco, sia per alcune trame che hanno coinvolto i personaggi della Soap. Manuela ha ritrovato la felicità dopo che Niko l’ha raggiunta a Torino mentre Guido ha sentito, forse per la prima volta così forte, la nostalgia per i tempi passati e per i momenti di felicità insieme a Mariella e Lollo, nel loro piccolo ma confortevole appartamento, quando erano ancora una famiglia unita. Sebbene la famiglia Del Bue continui a supportarsi nonostante la separazione tra Guido e Mariella, le cose sono molto cambiate e l’arrivo di Mimmo, che ha ormai conquistato l’Altieri, ha portato gli ex marito e moglie a dividersi nei giorni di vacanza e di festa per stare con Lollo, non passando qui più le ferie insieme.

Questa Pasqua 2025 è stata la conferma che niente è più come prima e forse mai lo sarà. Ma mentre Mariella ha cominciato ad abituarsi alla cosa, non con facilità, Guido si è fatto prendere dalla nostalgia, ritrovandosi da solo a guardare una vecchia foto sul comodino della sua ex camera da letto, che ritrae la sua ex moglie e suo figlio felici.

Un Posto al Sole: Guido è ancora legato a Mariella

Guido ha passato una Pasqua molto nostalgica e non è sembrato per nulla felice della partenza di Mariella con Mimmo. L’Altieri è invece più che mai felice di essere stata in compagnia di un uomo che la fa sentire amata e apprezzata ma che è soprattutto stato in grado di farla sentire bella e desiderabile, lenendo le ferite provocate dal rifiuto di Guido e dalla sua “fuga” con Claudia. Eppure qualcosa nei prossimi giorni potrebbe cambiare. Sì perché l’atteggiamento nostalgico del Del Bue irriterà Claudia, che comincerà a sospettare che il suo compagno non sia ancora pronto per la loro relazione e che, ancora peggio, sia ancora legato a doppia mandata a Mariella, di cui potrebbe persino essere ancora innamorato.

Claudia lascerà Guido? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Salvo cambiamenti di programmazione, nelle puntate di Un Posto al Sole dal 28 aprile al 2 maggio 2025, saremo testimoni di un momento di grande tensione tra Claudia e Guido. La Costa si renderà conto che il suo compagno arranca dietro di lei e che non riesce ancora ad abituarsi del tutto alle novità che la loro relazione ha portato nella sua vita. La troppa nostalgia che prova per Mariella e il fastidio nel vedere la sua ex rifarsi una vita – esattamente come ha fatto lui – porteranno l’attrice a porsi delle domande ma soprattutto e tentare di darvi risposta: Guido è davvero convinto di voler stare con lei oppure è ancora legato, a doppia mandata, alla sua famiglia?

Claudia ha sempre dimostrato di non avere intenzione di rinunciare alla sua indipendenza e di non volere, in nessuno modo, cambiare la sua vita per seguire quella di Guido. E fino a ora le cose erano sembrate le medesime per Guido, almeno sino alla comparsa di Mimmo, che ha portato l’Altieri a riprendere coraggio in se stessa. E vedendo la sua ex compagna di nuovo spensierata e sicura di sé potrebbe aver fatto scattare quel click – che mancava da anni in lui – facendogli capire che quello che vuole veramente non è Claudia. Ma conoscendo il vigile, buono ma a volte incapace di prendere delle posizioni nette e durature, non farà nulla per porre rimedio a questa situazione. A farlo potrebbe essere la sua attuale compagna che, stanca di un rapporto troppo legato al passato e incapace di decollare come invece lei vorrebbe, potrebbe lasciarlo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.