Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido alle prese con un Capodanno complicato!

Anticipazioni TV

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi" e il Capodanno? Per Guido diventerà molto complicato scegliere con chi passare la notte più lunga dell'anno. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole il Del Bue dovrà cercare una soluzione per stare sia con Claudia che con Lollo e dovrà chiedere un grande favore a Mariella.

Le vacanze di Natale si avvicinano e iniziano le prime complicazioni per le famiglie che, quest’anno, hanno attraversato momenti di separazione. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 prossimamente, vedremo Guido sarà alle prese con alcuni problemi legati alla gestione del tempo da dedicare a Claudia ma soprattutto a Lollo. E il momento di difficoltà arriverà soprattutto per Capodanno, quando il Del Bue si troverà diviso tra il passare la notte più lunga dell’anno con suo figlio o con la sua compagna. Il vigile dovrà trovare una soluzione e si scontrerà, inevitabilmente, con Mariella. Ma vediamo insieme cosa succederà nella Soap.

Un Posto al Sole: Guido e Mariella, che anno complicato

Siamo vicini a Natale 2024 ma anche alla fine di questo anno, che si è rivelato molto complicato per la famiglia Del Bue. Guido e Mariella hanno affrontato una separazione molto dolorosa ma soprattutto hanno preso atto che il loro amore non è più quello di una volta. Il vigile vuole molto bene a sua moglie ma purtroppo non è più innamorato di lei. Si è invece avvicinato a Claudia Costa, con cui ora ha una relazione. Inizialmente le cose non sono andate per nulla bene e a pagarne le conseguenze è stato Lollo, che si è trovato tirato da una parte e dall’altra e soprattutto si è sentito trascurato da suo padre, che ha lasciato la loro casa. Per fortuna le cose ora si sono regolarizzate e Guido ha potuto passare una giornata in famiglia, per addobbare l’albero. Non sono mancati certo dei problemi ma in sostanza Guido e Mariella hanno ritrovato un equilibrio, che si rivelerà precario in occasione delle feste, soprattutto di Capodanno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido in difficoltà per Capodanno

Guido si renderà conto che non sarà facile organizzare tutte le festività. Natale per lui non sarà un grosso problema e lo passerà con la sua famiglia ma per Capodanno le cose si complicano. Il vigile vorrà stare in compagnia di Claudia, probabilmente a Napoli, ma nello stesso tempo vorrà stare accanto a suo figlio, che desidera la sua presenza nella notte più lunga dell’anno. Il Del Bue non saprà cosa fare; non potrà certo dividersi tra due serate e visto che è previsto che Lollo stia con sua madre, dovrà escogitare un modo per accontentare entrambe le parti. Ma come conciliare la Costa e il suo bambino? Guido dovrà però affrontare la sua ex moglie e trovare un accordo con lei e prevediamo che non ne sarà per nulla contenta.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Guido cerca una soluzione per Capodanno

Guido penserà a una soluzione per risolvere il problema di Capodanno e troverà un modo per poter stare con Claudia e con Lollo. L’idea dovrà però passare al vaglio di Mariella e sospettiamo che si tratti di una richiesta che all’Altieri non farà piacere. Temiamo infatti che il vigile le chieda di poter portare Lollo con sé, facendogli quindi passare l’ultimo dell’anno con lui e la Costa. Potrebbe anche decidere di domandare all’ex compagna di passarlo tutti insieme, magari con Silvia, Michele e Sasà, ma pensiamo che sia più probabile la prima opzione e che la cugina di Espedito andrà su tutte le furie.

Abbiamo il dubbio che Mariella non accetterà di buon grado il fatto che suo figlio stia lontano da lei per Capodanno ma potrebbe anche decidere di lasciare che questo avvenga, per amore del suo bambino. L’Altieri ha più volte dichiarato che la serenità di Lollo viene prima di tutto e quindi potrebbe chiudere un occhio, accontentando Guido, che – a sua volta – si renderà sempre più conto del peso delle sue scelte.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.