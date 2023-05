Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia in pericolo! Eduardo Sabbiese è pronto a vendicarsi!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, vedremo che Giulia Poggi si è attirata le ire del boss Eduardo Sabbiese, per le accuse di aver picchiato una donna. Le Anticipazioni ci svelano che Sabbiese è pronto a tutto pur di vendicarsi. Ma vediamo insieme i dettagli di cosa potrebbero riservarci gli episodi della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che nelle prossime puntate Giulia Poggi dovrà affrontare le ire di Eduardo Sabbiese, il boss del quartiere e fratello di Rosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia vuole aiutare Imma, vittima di abusi

Al centro d'ascolto gestito da Giulia Poggi si presenterà Imma, una giovane donna che chiede aiuto. La mamma di Niko e Angela si mobiliterà subito per prestare soccorso alla ragazza, che porta un vistoso paio di occhiali da sole, per nascondere un occhio nero! Pur essendo abituata a vedere simili situaizoni, la Poggi non potrà fare a meno di sentirsi dispiaciuta per la ragazza e capirà immediatamente che dietro questa ferita si nasconde ben altro. Imma, infatti, affermerà di essersi fatta male, raccontando di essere inciampata e caduta. Ma Giulia ne ha viste tante di ferite simile e sa che dietro questi occhi pesti si nasconde quello che sembra a tutti gli effetti un abuso domestico o un pestaggio!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia accusa Eduardo Sabbiese di aver picchiato Imma

Nonostante Imma neghi l'evidenza, Giulia è più convinta che mai che la donna è stata picchiata e si convince che dietro l'orrendo gesto si nasconda il nuovo boss del quartiere, Eduardo Sabbiese, il fratello di Rosa. Non è certo la prima volta che Giulia affronta Sabbiese e, nonostante sua figlia Angela cerchi di farla desistere, Giulia vuole affrontare quello che ritiene essere il colpevole del pestaggio di Imma. Decisa a ottenere giustizia per Imma, la Poggi andrà in cerca del boss e lo troverà al bar con i suoi sgherri, intento a ridere e scherzare, come se nulla fosse. Le Anticipazioni ci svelano che Giulia affronterà Sabbiese e lo accuserà di essere una persona ignobile. Il boss si è sempre mostrato come un uomo attento alle esigenze del quartiere (a modo suo!) e protettivo nei confronti delle persone che lo abitano. Eppure, Giulia si è convinta che abbia picchiato Imma e di questo lo accusa. Sabbiese non riesce a credere alle sue orecchie! Non solo la Poggi lo sta accusando di una violenza che non ha commesso, ma anche davanti ai suoi uomini...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo Sabbiese medita vendetta: Giulia Poggi rischia grosso!

Sabbiese non riesce a tollerare che la Poggi lo abbia accusato di aver picchiato una donna, per di più che abbia urlato questa vile accusa davanti ai suoi uomini e alle persone del quartiere, mettendo così in cattiva luce la sua "reputazione" di uomo d'onore. Già in passato i due si sono scontrati e Sabbiese ha intimato alla donna di non intralciare i suoi affari, ma ora questo affronto non è cosa da poco e il boss potrebbe non passarci sopra. Pur mantenendo la calma di fronte alle accuse di Giulia Poggi, Sabbiese non gliela farà passare liscia e deciderà di vendicarsi. E questa volta, a rimetterci, potrebbe non essere solo Giulia, ma anche il centro d'ascolto che le sta tanto a cuore! Nel frattempo, Angela e Franco chiederanno a Rosa di intervenire e mediare con Sabbiese, suo fratello, ma il boss potrebbe non voler dare ascolto neppure alla sua cara sorella. Come andrà a finire?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.