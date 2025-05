Un Posto al Sole Anticipazioni: Gianluca pronto ad aiutare Giulia e Luca, lo farà anche Angela?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Giulia riceverà una telefonata allarmante. A chiamarla sarà Gianluca Palladini molto preoccupato per Luca e deciso a dare una mano concreta a tutti. Ma ad aiutare la Poggi ci sarà anche Angela? Tornerà per sostenere sua madre in questo momento difficile o no?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda la prossima settimana, Giulia ricevere un grande e inaspettato assist da parte di Gianluca Palladini. Il figlio di Alberto la chiamerà per darle una preziosa informazione e per proporle il suo aiuto. La Poggi potrebbe quindi trovare il modo per riabbracciare il suo Luca ed è possibile anche che, in suo soccorso, arrivi Angela, sua figlia, lontana da casa da diverso tempo. Ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gianluca pronto ad aiutare Giulia

La storyline di Un Posto al Sole che vede protagonisti Giulia e Luca sta diventando sempre più complicata. La fuga del Del Santis e la sua richiesta si non essere più contattata da nessuno, ha reso la Poggi nervosa e intrattabile, tanto da discutere pesantemente con Niko. L’ex moglie di Renato non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo amore, né ora né mai e teme di non riuscire a scoprire dove si sia nascosto. Per questo motivo ha deciso di denunciare la sua scomparsa e di avvalersi dell’aiuto delle forze dell’ordine per rintracciarlo. Nelle prossime puntate vedremo però arrivare un sostegno preziosissimo per lei. Sì perché Gianluca Palladini, a cui Luca ha chiesto ospitalità, assisterà a una delle crisi dell’ex compagno della madre e capita la gravità della situazione, deciderà di informare immediatamente Giulia.

Un Posto al Sole: Gianluca tornerà a Palazzo Palladini

Gianluca chiamerà Giulia molto spaventato da quanto appena visto. Il Palladini racconterà ogni cosa alla Poggi ed è probabile che decida di riportare lui stesso Luca a Napoli. È chiaro che il personaggio non comparirà solo per brevi spezzoni ma interagirà con gli abitanti del grande stabile sul mare, compreso il suo odiato padre Alberto. Ma avrà anche a che fare con Rossella, suo vecchio amore. A prescindere da chi rivedrà è chiaro che Gianluca diventerà molto prezioso per Giulia e la sua famiglia, ed è anche possibile che in soccorso della mamma di Niko possa ritornare anche Angela, lontana da casa da tempo ma probabilmente pronta a dare il suo aiuto nei mesi estivi, in ferie dal suo lavoro. Ma è possibile davvero?

Angela Poggi tornerà a Napoli e in Un Posto al Sole?

Ci domandiamo spesso se i personaggi di Angela e di Franco possano tornare nelle trame di Un Posto al Sole. Da quanto sappiamo è un’ipotesi remota almeno per Boschi mentre su Angela abbiamo ancora qualche riserva. Sarà che la sua attrice, Claudia Ruffo, è appena tornata alla ribalta grazie al suo matrimonio, celebrato da poco. L’artista era semplicemente splendida e raggiante accanto a Rocco Pierri, ora suo marito. La cerimonia civile è stata celebrata a Capri e il dress code era un total white. Accanto a lei alcuni volti noti della Soap, diventati nel tempo sue amicizie, come Ilenia Lazzarin, alias Viola Bruni.

La Ruffo è apparsa per l’ultima volta nelle puntate di Un Posto al Sole del 2023 e aveva dichiarato di voler chiudere un cerchio a cui per esigenze di produzione ma anche attoriali, è necessario mettere un freno. Non ha però mai escluso del tutto un suo ritorno e potrebbe farlo in occasione di uno dei momenti più caotici della vita di sua madre. Sarebbe sicuramente una gradita sorpresa sia perché siamo affezionati ad Angela e Franco sia perché ci piacerebbe proprio rivederla in tutta la sua bellezza mentre si aggira sulla Terrazza. Succederà? Mai dire mai e noi ci speriamo tanto!

