Un Posto al Sole, Anticipazioni dal 4 all'8 settembre 2023: Giulia distrutta dal dolore. Roberto vicino alla verità su Tommy

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 4 all'8 settembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda 4 all'8 settembre 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 4 settembre 2023

Nunzio apprende con grande tristezza che Rossella ha deciso di sposare Riccardo. La ragazza, nonostante abbia detto sì al suo fidanzato, sembra essere ancora piuttosto incerta e il Crovi, accortosi, le chiede se è davvero convinta della sua scelta. Giulia, grazie a Speranza, scopre che Bricca potrebbe essere malata mentre Mariella, dopo averci riflettuto, decide di chiedere scusa a Serena. Purtroppo però finisce in una piccola ma sagace trappola organizzata da Guido, che vuole dare una lezione a entrambe.

Puntata in onda Martedì 5 settembre 2023

Rossella ha dei dubbi sulla sua scelta di sposare Riccardo mentre Nunzio fa un incontro inaspettato a Il Vulcano e comincia ad avere l'idea di vendicarsi di Alberto. Giulia soffre molto per la probabile demenza senile della sua Bricca e Luca, toccato nel vivo, si sente molto a disagio. Mariella tenta di ristabilire un rapporto con Serena ma la situazione prende una piega molto strana.

Puntata in onda Mercoledì 6 settembre 2023

Antonio soffre enormemente della mancanza di Manuel ma Viola, dopo quello che ha scoperto, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi a Rosa e di conseguenza neanche a suo figlio. Raffaele tenta di risolvere la situazione e di difendere Rosa ma senza riuscirci. La Bruni è però destinata a fare una scoperta che la lascerà senza parole e che potrebbe cambiare tutto. Grazie alle nozze in arrivo, la famiglia di Rossella e quella di Riccardo cominciano ad avvicinarsi mentre Nunzio, per distrarsi, trova un modo per vendicarsi di Alberto. Giulia si confronta con il futuro dopo un evento tanto imprevisto quando difficile da digerire.

Doppio episodio in onda Giovedì 7 settembre 2023

Marina e Silvana lasciano Palazzo Palladini e Lara, felice di essersi liberata delle due, prosegue con i suoi piani per conquistarsi il posto d’onore nella vita di Roberto. Ferri ha però cominciato a sospettare che Tommaso sia davvero suo figlio. Viola non può credere a quello che ha visto e non riesce a concepire che Damiano ed Eduardo si siano scambiati del denaro. La Bruni potrebbe decidere di vederci più chiaro in questa faccenda ma a suo rischio e pericolo. Giulia è triste per la sua Bricca ma lo è ancora di più visto che Luca sembra non volerla sostenere in questo difficile momento.

Viola cerca di capire cosa stia succedendo davvero tra Damiano ed Eduardo mentre Lara, contenta che Marina se ne sia andata, tenta di riavvicinarsi – stavolta definitivamente – a Roberto. Mariella, senza volerlo, si trova di nuovo in conflitto con le sorelle Cirillo.

Puntata in onda Venerdì 8 settembre 2023

La Soap non va in onda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.