Un Posto al Sole Anticipazioni: Dopo Vittorio anche Patrizio lascerà Palazzo Palladini?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che un altro protagonista della soap partenopea potrebbe essere sul punto di dirci addio: Patrizio è davvero pronto ad andarsene per sempre da Napoli?

Il Giordano junior, affranto per la fine della love story con la Curcio e stanco delle incessanti provocazioni del Palladini, potrebbe aver preso la decisione di allontanarsi da casa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Dopo Vittorio, un altro personaggio lascia Palazzo Palladini...

Ad Un Posto al Sole c'è chi arriva, chi torna e chi se ne va. Nel primo caso, possiamo menzionare Virginia, la moglie di Riccardo; nel secondo caso, invece, possiamo menzionare Katia - mentre Otello, Viola ed Eugenio hanno fatto una breve comparsata, ma non sembra che per loro sia previsto alcun rientro, almeno per adesso-. Nel terzo caso, per finire, possiamo menzionare Angela, la quale ha lasciato Napoli per raggiungere la Sicilia, avendo scelto di cogliere al volo un'importante occasione lavorativa, e Vittorio, il quale, affranto per la fine della love story con Speranza, è partito per Oslo. Mentre la Poggi potrebbe mettere di nuovo piede a Palazzo Palladini a breve, il giovane Del Bue potrebbe aver detto definitivamente addio alla soap partenopea. Ora, c'è un altro personaggio che potrebbe essere pronto a congedarsi... ma di chi si tratta?

Fabrizio non vuole separarsi da Marina, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Cio che è noto è che i protagonisti maggiormente in difficoltà, al momento, sono Fabrizio e Patrizio. Quindi, potrebbe essere ad uno di loro due che dovremo dire addio. Il marito di Marina è crollato per l'ennesima volta, sempre a causa dei suoi problemi con il Pastificio. L'uomo ha avuto uno scatto d'ira che gli è quasi costato la vita. Tuttavia, che sia proprio il Rosato a decidere di andarsene via è improbabile: il suo legame con la moglie, in fin dei conti, appare indissolubile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio ha bisogno di allontanarsi da Clara e Fabrizio...

Al contrario, a non avere più una ragione per restare nel capoluogo campano è il figlio di Ornella e Raffaele. Il Giordano junior è stato lasciato da Clara, la quale è stata quasi forzata dai genitori del ragazzo ad allontanarlo, ed ha poi persino messo le mani addosso ad Alberto, il quale non ha mai smesso di provocarlo. Stanco di continuare a vedere la Curcio senza poterle stare accanto, e stanco di continuare a cadere nei tranelli del Palladini, Patrizio potrebbe essere sul punto di spiccare il volo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.