Un Posto al Sole Anticipazioni 1° gennaio 2025, doppia puntata: Ci risiamo! Samuel non riesce a dimenticare Micaela

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della doppia puntata di Un Posto al Sole del 1° gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Samuel non riuscirà a togliersi dalla testa Micaela mentre Mariella scoprirà che "sorpresa" le ha riservato Bice per Capodanno.

Il primo appuntamento con Un Posto al Sole del 2025 si prospetta ricca di colpi di scena e di tensioni. Le anticipazioni della doppia puntata della Soap, in onda su Rai3 il 1° gennaio 2025, alle ore 20.35, ci rivelano che la notte di Capodanno sarà molto movimentata. Mariella scoprirà cosa ha in serbo per lei Bice mentre Guido potrà stare con Claudia e festeggiare l’inizio del nuovo anno con lei. Samuel, dopo la notte d’amore passata con Micaela, non riuscirà a dimenticare la Cirillo. E questo diventerà un grande problema soprattutto se la gemella di Manuela continuerà a mostrarsi disinteressata a lui.

Un Posto al Sole Anticipazioni 1° gennaio 2025: Mariella pronta a nuovo anno ma Bice…

Per Mariella è stato un anno terribile, da dimenticare. La sua relazione con Guido è naufragata e da allora l’Altieri ha dovuto rimboccarsi le maniche per ricominciare. Tutto questo per amore di Lollo ma anche per il suo. La vigilessa ha mostrato un coraggio da vera leonessa, proteggendo suo figlio e soprattutto non permettendo al suo ex di fare e disfare, senza minimamente occuparsi del benessere del loro bambino. Ora, nell’ultima serata dell’anno, si ritroverà a fare il bilancio di tutto quello che ha passato ma anche a scoprire cos’ha in serbo per lei Bice, con cui passerà la serata. Ci saranno delle sorprese e sicuramente non positive, visto che la Cerruti finirà in manette.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido pronto a festeggiare il nuovo anno con Claudia

La fine dell’anno porterà Mariella a fare dei bilanci ma non li farà solo lei. Anche Guido ragionerà sugli ultimi eventi che hanno visto lui e la sua famiglia protagonisti. L’unica differenza tra i due sarà il fatto che il Del Bue potrà brindare al nuovo anno con Claudia. La Costa lo ha raggiunto a Napoli e i due avranno modo di stare insieme a Capodanno. Ci sarà un bel brindisi, pieno di speranze per il futuro oppure qualcosa andrà storto? Lo scopriremo presto.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel non si toglie dalla testa Micaela

Samuel e Micaela hanno fatto l’amore ma il momento passato insieme si è rivelato carico di significato solo per il Piccirillo. La gemella di Manuela ha dimostrato di aver mantenuto la sua posizione ovvero quella di non volere una storia seria. La cosa sta facendo soffrire il povero Samuel, che stavolta ci aveva creduto davvero, visto che la Cirillo è tornata a cercarlo dopo tanto tempo. Per questo non riuscirà a togliersela dalla testa e per lui sarà un Capodanno pieno di pensieri e molto poco sereno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.