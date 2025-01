Un Posto al Sole Anticipazioni 3 gennaio 2025: Rosa accetta la corte di Pino. Sarà amore?

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna a farci compagnia venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Nell’episodio della Soap vedremo Rosa accettare un nuovo invito da parte di Pino. Le Anticipazioni della puntata ci rivelano che la Picariello, complice l’intervento di Marika, dirà di sì alla corte del postino. Questa volta le cose tra loro andranno per il meglio o saranno un buco nell’acqua come accaduto in passato? Intanto Mariella avrà modo di riflettere sulla sua situazione sentimentale guardando la crisi scoppiata tra Sasà e Castrese. Le gemelle rischieranno di essere sfrattate e tutto questo per il rapporto, ormai inasprito, con Alberto. Il Palladini sarà sempre più furioso contro di loro.

Un Posto al Sole Anticipazioni 3 gennaio 2024: Rosa accetta di uscire con Pino

Dopo la resa dei conti con Don Antoine dopo avere messo le cose in chiaro con il sacerdote, Rosa ha deciso di voltare pagina e stavolta di farlo davvero. Conclusi i momenti di tensione nel quartiere, la Picariello ha potuto iscriversi alla scuola serale e Marika ha pensato che sia arrivato il momento, per lei, di riaprire il suo cuore. L’ha così spinta ad accettare l’invito di Pino. Purtroppo la serata passata con lui non è finita nel migliore dei modi ma nulla è ancora perduto. Spronata dalla sua amica, la mamma di Manuel accetterà di uscire un’altra volta con il postino e forse, questa volta, sarà quella buona. Scoccherà l’amore?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in tensione

Mariella sta cercando in tutti i modi di riavvicinare Salvatore e Castrese ma senza grande risultato. La crisi che ha colpito suo nipote e il suo amico sarà per lei fonte di grande riflessione. Penserà infatti a quanto sta accadendo tra lei e Guido e a come la sua vita sia cambiata all’improvviso. Di certo non migliorerà il suo umore, già a terra, il ricordo ancora fresco di quanto successo a Capodanno. La serata si è conclusa in modo tragico, con l’arresto di Bice e con una conoscenza non particolarmente gradita.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Alberto sfratterà le gemelle Cirillo?

Nella puntata di Un Posto al Sole del 3 gennaio 2025 si tornerà a parlare del rapporto non troppo idilliaco tra Alberto e le gemelle Cirillo. I tre avevano trovato un equilibrio, purtroppo però ultimamente diventato precario. Il Palladini non sopporterà più la loro presenza a casa sua e tornerà a minacciare di sfrattarle. Metterà in pratica le sue minacce o rimarranno solo parole al vento? Manuela e Micaela riusciranno a convincerlo a lasciarle in pace? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.