Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 marzo 2021: Una tragedia sconvolge la vita di Filippo e Serena

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 22 al 26 marzo 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 22 al 26 marzo 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 22 al 26 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 22 marzo 2021

Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dopo il tradimento di Patrizio, Rossella non ha la forza di portare avanti i suoi impegni universitari ma Silvia e Michele trovano un modo per aiutarla. Guido e Mariella sempre più incastrati dalle ansie di prestazione di Cerruti nei confronti della famiglia Sarti.

Puntata in onda Martedì 23 marzo 2021

Quando per Filippo e Serena le cose sembreranno mettersi per il meglio, un imprevisto rischierà di minare la loro felicità. Michele e Silvia proveranno a far sì che Rossella non comprometta il proprio futuro per il momento di crisi che sta vivendo mentre qualcuna cercherà di approfittare della situazione. Guido e Mariella saranno coinvolti da Bice e Sasà in una divertente girandola di sotterfugi...

Puntata in onda Mercoledì 24 marzo 2021

Mentre Roberto si lascia andare ai ricordi, Serena e Filippo sono in attesa dei risultati degli esami effettuati dal professor Volpicelli. Nel frattempo Rossella si districa tra mille imprevisti per consegnare in tempo la tesi.

Puntata in onda Giovedì 25 marzo 2021

Patrizio e Rossella sono ormai al capolinea mentre Silvia cerca invece di riavvicinarsi a Michele. Anche per Susanna e Niko sembra essere tempo di riconciliazione e la presenza della giovane nello studio non farà che accorciare i tempi. C'è davvero speranza per i due ex-amanti?

Puntata in onda Venerdì 26 marzo 2021

Franco, nuovo addetto alla sicurezza dei Cantieri, si troverà a dover gestire l'ennesimo momento di tensione con gli operai. Intanto, per Filippo è il momento di decidere come affrontare la sua nuova situazione, mentre un imprevisto rischia di mandare a monte i piani di Cerruti per il pranzo con Bruno e Morgana Sarti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.