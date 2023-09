Un Posto al Sole Anticipazioni Corrette del 26 settembre 2023: Roberto e Marina si liberano di Lara ma devono affrontare Ida!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto dovrà gestire il rapporto con Ida, ora che sa che è la vera madre di Tommy. Intanto Marina tiene gli occhi aperti.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 26 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto e Marina saranno finalmente felici di essersi liberati di Lara. Ferri e sua moglie dovranno però gestire Ida, la vera madre di Tommaso, con cui non sarà facile capire che tipo di rapporto instaurare. La Giordano, tra l’altro, continuerà a pensare che la ragazza sia una bugiarda, quanto la Martinelli. Raffaele dovrà invece trovare una soluzione – e sembrerà trovarla – per permettere a Rosa di sostituirlo, nonostante il parere contrario di Otello mentre Guido sarà sempre più infastidito per la presenza di Bice nella vita di Mariella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina alle prese con Ida

Lara ha mantenuto la sua parola ed è riuscita a trovare Ida. Roberto si è quindi potuto finalmente liberare della Martinelli e potrà continuare con il suo obiettivo di tenere con sé Tommaso. Ma sia lui che Marina dovranno vedersela con Ida. Ora che sanno la verità sul suo conto, ovvero che è la madre di Tommy, i coniugi saranno costretti ad affrontarla e a trovare il giusto modo per approcciarsi a lei e convivere. Il manager spererà di gestire al meglio questo delicato rapporto mentre la Giordano continuerà a dire di non fidarsi della ragazza, per lei un’imbrogliona, tale e quale a Lara.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele pronto a tutto per farsi sostituire da Rosa

Raffaele sta per partire per Barcellona e prendersi una meritata vacanza. Il Giordano dovrà però farsi sostituire come portiere del Palazzo e la sua scelta è ricaduta su Rosa. L’arrivo della Picariello non è però stato accolto con entusiasmo e pure Otello si è rifiutato di dare il suo consenso. Raffaele dovrà trovare – e pare che ci riuscirà – un escamotage per permettere alla ragazza di prendere il suo posto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido vuole liberarsi di Bice

Mariella non riesce a liberarsi di Sergio ma soprattutto di Bice. La sua amica ha bisogno di lei, in questo momento delicato ed è diventata una presenza fissa. Guido sta diventando sempre più insofferente e vorrà liberarsi dell’ingombrante moglie di Massaro. Ma cosa si inventerà? Ma soprattutto riuscirà a chiudere con la disastrosa coppia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.