Un Posto al Sole Anticipazioni: arriva un nuovo portiere a Palazzo Palladini. Addio Raffaele?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Palazzo Palladini potrebbe accogliere presto un nuovo portiere. Dovremo dire addio a Raffaele? Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole tornerà con le nuove puntate a partire da lunedì 28 agosto: la Soap di Rai3 riprenderà il suo consueto appuntamento alle ore 20.50 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per accompagnarci nelle vite degli inquilini di Palazzo Palladini. Le Anticipazioni ci svelano che, nei prossimi episodi, potrebbe arrivare un nuovo portiere nella storica dimora di Posillipo. Dovremo, dunque, dire addio a Raffaele Giordano?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele e Ornella pronti a lasciare Napoli!

Le prossime puntate di Un Posto al Sole ci mostreranno Raffaele e Ornella pronti a lasciare la loro amata Napoli. Il pubblico, però, può stare tranquillo: il portiere preferito di Palazzo Palladini non andrà via per sempre, ma si allontanerà con la consorte per raggiungere il figlio Patrizio a Barcellona. Si tratterà, dunque, di un viaggio di piacere e che non dovrebbe durare a lungo. Tuttavia, il Giordano dovrà trovare qualcuno che lo sostituisca, vista la sua assenza. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele dovrà trovare un sostituto: di chi si tratta?

Raffaele e Ornella dovranno partire per Barcellona e trovare un sostituto come portiere per Palazzo Palladini: di chi si tratterà? In passato, Giordano aveva chiesto aiuto al figlio maggiore, Diego, ma dato che quest'ultimo è impegnato al caffè Vulcano in piena attività, non potrà certo sostituirlo. In alcune occasioni, anche Franco aveva aiutato Raffaele con i suoi doveri di portiere, ma il Boschi è oramai lontano, in Sicilia con la sua famiglia e le Anticipazioni non parlano di un suo ritorno nel breve tempo. A chi potrà mai rivolgersi Raffaele?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele lascia Napoli, arriva un nuovo portiere?

La scelta più ovvia sarebbe chiedere a Otello, che dopo la morte di Teresa è sempre alla ricerca di qualcosa che lo tenga impegnato, ma è anche probabile che Raffaele chiederà l'aiuto di Renato, che rienterà a Napoli e si troverà davanti a una nuova situazione tra Giulia e Luca. Il Poggi non sarà per nulla felice di come si stanno evolvendo le cose tra la ex moglie e il primario dell'ospedale e forse Raffaele lo coinvolgerà nel suo lavoro da portiere per aiutarlo a non pensare a ciò che succede proprio sotto il suo naso. Ma se arrivasse un nuovo personaggio? Le Anticipazioni non ci hanno svelato nulla, ma chissà che l'allontanamento momentaneo di Raffaele da Palazzo Palladini non permetta agli sceneggiatori di introdurre un nuovo arrivo nel Palazzo. Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.