Un Posto al Sole Anticipazioni: Claudia ritorna e sconvolge Mariella! Castrese in ospedale: come reagirà Sasà?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Claudia tornerà sconvolgendo il delicato equilibrio tra Mariella e Guido. Castrese finirà in ospedale e questo potrebbe causare un riavvicinamento con Sasà. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole ci regaleranno non pochi colpi di scena per alcune coppie: stiamo parlando di Guido e Mariella e di Sasà e Castrese. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che Claudia ritorna e sconvolge Mariella e il delicato equilibrio che si è creato con Guido. Mentre Castrese, sempre più incupito per la lontananza di Sasà e le minacce di Vinicio, avrà un malore e finirà in ospedale. Lì, un inaspettato colpo di scena potrebbe ribaltare la situazione e portare a un ricongiungimento con Sasà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Claudia ritorna! Mariella è senza parole!

L'addio di Claudia a Guido non è ancora definitivo! Almeno, questo è quanto ci svelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole! L'attrice, infatti, dopo aver deciso di abbandonare la relazione con il vigile, farà ritorno a Napoli sconvolgendo il nuovo equilibrio che si è creato tra Mariella e Del Bue. I rapporti tra i due ex coniugi si sono infatti distesi molto. Inoltre, dopo la partenza di Silvia e Michele per la Nuova Zelanda, Guido è andato a vivere nel loro appartamento e così ha potuto riavvicinarsi maggiormente al piccolo Lollo e alla sua ex moglie. Tutto sembra procedere per il meglio e i fan della coppia credevano che entro poche puntate avremmo avuto un ritorno di fiamma. Invece, avremo un ritorno di Claudia! L'attrice, infatti, si presenterà da Guido con una richiesta di aiuto e il suo ritorno spingerà Mariella a nutrire nuovi dubbi sull'ex marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Castrese colpito da un malore!

Guai in vista anche per Castrese. Il nipote di Mariella continua a struggersi per Sasà: nonostante i due siano innamorati, il vigile ha deciso di non voler avere al suo fianco un compagno che non riesce a vivere il loro amore alla luce del sole. Le loro divergenze li hanno portati ad allontanarsi, ma Castrese è ancora innamorato perdutamente di Sasà. Il buon Altieri si confiderà anche con la zia, ma Mariella sarà troppo presa dai suoi problemi personali per prestargli la dovuta attenzione e cura. E, così, complice il suo mal d'amore per Sasà e le minacce e pressioni di Vinicio, Castrese si sentirà male e il fratello Costabile lo porterà in ospedale d'urgenza!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: riavvicinamento tra Sasà e Castrese?

Il malore di Castrese potrebbe poi spingere Sasà a cercare un riavvicinamento con l'ex compagno, preoccupato per le sue condizioni di salute. Come sempre, a favorire una riconciliazione tra loro sarà anche Mariella: sentendosi in colpa per aver ignorato Castrese, l'Altieri penserà bene di recarsi in ospedale dove troverà Espedito, il severo padre di Castrese ancora all'oscuro dell'omosessualità del figlio. Le Anticipazioni ci svelano che Mariella sarà infastidita dai tentativi di Espedito di minimizzare il malore del figlio e lo accuserà di non aver davvero a cuore il benessere di Castrese. Non è chiaro se la donna rivelerà anche dell'omosessualità del nipote, ma è probabile che metterà una pulce nell'orecchio di Espedito e forse, finalmente, lo spingerà ad avere un dialogo più sereno e onesto con Castrese.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.

