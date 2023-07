Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Rosa in pericolo a causa di Eduardo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Clara prenderà le distanze da Eduardo e anche Rosa sarà preda dei sensi di colpa per averlo aiutato. Ma un evento metterà entrambe in grave pericolo. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Ra3 ci saranno sviluppi importanti per quanto riguarda Clara e la sua relazione con Eduardo Sabbiese. Il boss finirà nel mirino della polizia e a pagarne le conseguenze saranno Clara e Rosa...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto intima a Clara di allontanarsi da Eduardo

Alberto Palladini è preoccupato per Clara e per la vicinanza con il boss Eduardo Sabbiese: le Anticipazioni ci svelano che il Palladini cercherà di persuadere la sua ex compagna e madre di suo figlio Federico ad allontanarsi dal boss, per timore che possa coinvolgerla in qualcosa di losco. Clara sarà molto combattuta: da una parte c'è Alberto, un uomo di cui si fidava e che l'ha tradita più volte, dall'altra Eduardo che le sta dimostrando affetto e l'ha aiutata a trovare un nuovo lavoro. Di chi dovrà fidarsi? Dopo molti dubbi e preoccupazioni, Clara prenderà una decisione che cambierà tutto per sempre: allontanarsi da Eduardo Sabbiese e non rivederlo più. Ma il boss come la prenderà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa è preda dei suoi dubbi: ha fatto bene ad aiutare il fratello?

Rosa è da sempre affezionata a suo fratello e, nonostante il parere contrario del suo ex Damiano e la consapevolezza che Eduardo non abbia le mani in pasta in affari puliti, la donna non riesce a negargli affetto e aiuto. Dopotutto, è suo fratello. Rosa arriverà al punto di mentire per il boss, ma l'intervento e le parole di Giulia Poggi la spingeranno a chiedersi se ha fatto bene a spingersi così oltre pur di aiutare Edoardo. Nel frattempo la polizia è decisa più che mai ad arrestare Sabbiese e per portare a termine questo obiettivo verrà organizzata un'operazione che potrebbe mettere in pericolo le persone più vicine al boss.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara e Rosa saranno in pericolo per colpa di Eduardo!

Le Anticipazioni ci dicono che l'obiettivo principale della polizia è arrestare Eduardo Sabbiese: per farlo, i poliziotti metteranno in piedi un piano complesso e che comporterà l'intervento anche di persone vicine a Sabbiese. Le Anticipazioni non ci svelano i dettagli, ma sembra che il piano della polizia potrebbe davvero riuscire e per Eduardo potrebbe essere game over! Ma, affinché tutto riesca alla perfezione, è necessario che persone vicine al boss e di cui lui si fida decidano di tradirlo. La scelta ricadrà su Clara e Rosa: la donna amata dal boss e la sua adorata sorella! Tuttavia, il loro coinvolgimento potrebbe rivelarsi fatale per una di loro e le metterà in grave pericolo. Eduardo scoprirà che sta per essere tradito? E se sì, quali saranno le conseguenze che aspettano chi osa mettersi contro di lui?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.