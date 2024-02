Un Posto al Sole Anticipazioni, chi è Loris De Luna, interprete di Angelo Torrente?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole sarà sempre più presente Angelo Torrente, il nuovo villain della Soap di Rai 3! Scopriamo tutto sul suo interprete, Loris De Luna!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la Soap di Rai3, diventerà sempre più importante, come ci svelano le Anticipazioni, il personaggio di Angelo Torrente, interpretato dall'attore Loris De Luna.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Angelo Torrente è il nuovo villain della Soap

A partire dal 7 febbraio è apparso nelle puntate della Soap un nuovo villain: Angelo Torrente, interpretato dall'attore Loris De Luna. Pericoloso boss mafioso, Torrente è invischiato nel processo di centrificazione denunciato da Michele attraverso la sua radio, nell'intervista all'imprenditore Flavio Bianchi, che è evidentemente invischiato in loschi traffici con la camorra, che sta finanziando i suoi lavori di restauro del centro di Napoli. Questo piano, messo in atto da Torrente e da Bianchi, costringerà molti abitanti di alcuni quartieri di Napoli ad abbandonare le loro case per trasferirsi in zone periferiche.

Anticipazioni Un Posto al Sole, chi è Loris De Luna, interprete di Angelo Torrente

Angelo Torrente è il nuovo boss mafioso di Un Posto al Sole ed è interpretato da Loris De Luna, che torna a vestire i panni di un pericoloso criminale dopo Gomorra La serie. Classe 1992, De Luna si diploma nel 2014 all'EUTHECA, accademia europea di teatro e cinema. Ottiene in seguito l'Honorous Degree dalla University of Wales. L'attore è molto attivo al cinema, teatro e in tv: lo ricordiamo per aver debuttato nella serie I Bastardi di Pizzofalcone e in Gomorra - La serie, ma anche nella terza stagione della fiction Rai/HBO di I Medici - Masters of Florence. E, ora, è uno dei nuovi villain di Un Posto al Sole.

