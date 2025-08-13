Un Posto al Sole Anticipazioni: Che ne sarà di Viola, Damiano, Rosa, Pino ed Eugenio nelle nuove puntate?

Anticipazioni TV

Che novità ci aspettano nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Rosa, Damiano, Viola ed Eugenio saranno protagonisti di grandi e inaspettati cambiamenti? Ecco alcune ipotesi.

Saranno tante le novità in arrivo il 25 agosto 2025 quando Un Posto al Sole tornerà a farci compagnia su Rai3. Sono infatti moltissime le questioni lasciate in sospeso negli ultimi episodi, soprattutto amorose e vogliamo soffermarci su quella che riguarda Viola, Pino, Damiano, Viola ed Eugenio, la cui vita – dopo l’estate – non sarà di sicuro la stessa. Sì perché il bacio che Renda ha dato alla sua ex e lo shock della Picariello non possono di certo rimanere appese a un filo. Facciamo il punto della situazione e vediamo insieme cosa potrebbe succedere al ritorno dalle ferie.

Un Posto al Sole: Un bacio ha cambiato tutto!

Un Posto al Sole è in pausa estiva e questo vuol dire che per un po’, sino al 25 agosto 2025, dobbiamo fare a meno del nostro appuntamento quotidiano su Rai3. E purtroppo, sino a quella data, non sapremo come andrà a finire una questione che ci ha fatto letteralmente saltare sul divano, ovvero il bacio che Damiano ha dato a Rosa nella puntata di Upas del 7 agosto 2025. Dopo aver salutato Viola con un certo risentimento, Renda è arrivato a casa dell’ex per prendere Manuel, con cui passerà le vacanze estive; Rosa stava facendo le valigie per il suo viaggio in Turchia che le ha proposto Pino e, in un momento di tenerezza, è scattato il momento di complicità. Un gesto che, in un altro momento, avrebbe fatto molto piacere a Rosa, visto la sua corsa per riconquistare il padre di suo figlio ma che ora stona moltissimo nella pace che ha riconquistato con fatica.

Un Posto al Sole: Rosa in crisi, lascerà Pino?

Abbiamo visto quanto Rosa abbia sofferto per Damiano e quanto abbia faticato a riprendere in mano la sua vita e a riaprire il suo cuore e proprio ora, quando tutto sembrava aver preso la piega giusta, ecco che Damiano ha perso il controllo. Deluso da Viola e di nuovo attirato dalla dolcezza e dall’affetto della Picariello, Renda l’ha baciata, non curandosi – pensiamo noi – delle conseguenze che ciò avrebbe avuto sulla mamma di suo figlio. Eh sì perché, ne siamo certi, Rosa non riuscirà a togliersi dalla mente quanto successo e, per come è fatta, non rimarrà in silenzio. C’è una teoria, che circola sul web, che dice che Rosa non partirà con Pino e che rinuncerà al viaggio con lui per non stargli accanto turbata da quanto accaduto e con il cuore in subbuglio. Non è però certo che questo accada. Di sicuro ne riparlerà, chiarirà e purtroppo soffrirà. Speriamo che la nostra Rosa trovi il coraggio di rimettere al suo posto Damiano e che pretenda che lui faccia chiarezza in sé stesso e metta anche le cose in chiaro con Viola.

Damiano lascerà Viola nelle prossime puntate di Un Posto al Sole?

Ammettiamo che né l’atteggiamento di Viola né quello di Damiano ci è piaciuto. Capiamo che la Bruni sia in pensiero per l’ex marito, a cui vuole bene, e non giudichiamo nemmeno il fatto che sia voluta partire con lui ma non ci piace il fatto che continui a dirsi non pronta a una convivenza con il suo compagno. Lo abbiamo già detto in un altro nostro articolo, Viola non ci convince con il suo comportamento e non convince nemmeno Ornella, tanto che la dottoressa si è interrogata sui sentimenti che la figlia prova per Eugenio, ma non ci è piaciuto nemmeno Damiano.

Renda sta evidentemente soffrendo per il fatto che Viola non viva con lui e il fatto che ora abbia deciso di partire con Eugenio lo ha messo in allarme, cosa che forse – se le cose fossero state diverse tra loro – non sarebbe successo e sarebbe stata invece capita. Per noi Damiano dovrebbe prendere una decisione e se è così infastidito, forse è il caso di imporre un ultimatum alla professoressa, spingendola a fare quel passo che serve per la loro coppia. Siamo perfettamente consapevoli che questo passo forse non ci sarà mai e forse, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quelle inedite, assisteremo a una coppia che scoppia. Damiano lascerà Viola soprattutto dopo aver capito che per Rosa prova ancora qualcosa? Oppure la lascerà capendo di non poter avere da lei quella comprensione che lui vuole e che la Picariello gli ha dimostrato di poter avere? Staremo a vedere.

È certo che in tutto questo sarà coinvolto pure Eugenio. Visto che l’attore Paolo Romano è impegnato ne Il Paradiso delle Signore, è probabile che non tornerà presenza fissa in Upas ma potrebbe comunque essere accanto alla Bruni come suo “nuovo” compagno. Ornella avrà avuto ragione a credere che sua figlia non abbia dimenticato il suo ex marito? Staremo a vedere dal 25 agosto prossimo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.