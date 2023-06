Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese smascherato! Guido scopre l'identità di Bufalotto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate Guido Del Bue arriverà a scoprire l'identità di Bufalotto. Castrese verrà così smascherato? Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella è sospettosa e vuole scoprire la vera identità di Bufalotto

Vedendo che il suo caro amico Sasà Cerruti è sempre più preso dal misterioso fidanzato, di cui ancora non è stata svelata l'identità, Mariella non può fare a meno di insospettirsi. L'Altieri non immagina certo che dietro Bufalotto si nasconda suo nipote Castrese e deciderà di indagare e andare a fondo nella faccenda. Tuttavia, come spesso accade, le sue macchinazioni la porteranno verso un'idea completamente sbagliata e più che mai lontana dalla realtà. Infatti, Mariella si convincerà che dietro il misterioso utente si nasconda in realtà...Michele e che, quindi, è lui che fa battere il cuore del suo caro Cerruti!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido scopre la verità sull'identità di Bufalotto

Nel frattempo, Guido cercherà di convincere la moglie che di certo non può essere Michele, ma resterà esasperato di fronte all'instenza di Mariella sulla veridicità della sua teoria. Il povero Del Bue non avrà vita facile, perché la sua dolce metà non vuole mollare la presa e sembra oramai persuasa che Sasà e Michele siano una coppia in segreto. Guido proverà a distrarla ed escogiterà un piano per allontanare il pensiero di Bufalotto e della misteriosa identità dalla moglie di Mariella? Avrà successo? Le Anticipazioni non ce lo dicono, ma sappiamo che mentre Mariella non potrebbe essere più lontana dalla verità, sarà proprio Guido a scoprire chi si nasconde dietro Bufalotto Sensibile!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: un incontro al Caffè Vulcano fa aprire gli occhi a Guido su chi sia in realtà Bufalotto!

Le Anticipazioni ci svelano che sarà proprio Guido il primo a scoprire la vera identità di Bufalotto! Il Del Bue non crederà ai suoi occhi, perché la verità è sempre stata sotto i loro occhi! Dalle Anticipazioni sappiamo che Guido scoprirà tutto grazie a un incontro fortuito al Caffè Vulcano: molto probabilmente incontrerà proprio Sasà e Castrese e finalmente vedrà il sentimento che li unisce. I due, dopotutto, cercano di mantenere un basso profilo, ma è evidente che sono innamorati e, forse, anche Guido si renderà conto di questo amore, che è sempre stato sotto i suoi occhi. Ma, ora che ha scoperto la vera identità di Bufalotto, come reagirà Guido? Manterrà il segreto o rivelerà tutto a sua moglie?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.