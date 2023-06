Un Posto al Sole Anticipazioni: Castrese pronto al coming out? Giulia e Luca sempre più vicini...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che Castrese e Cerruti saranno messi alle strette da Mariella, decisa a scoprire chi è Bufalotto. Castrese troverà il coraggio di fare coming out con la zia? Nel frattempo l'intesa tra Giulia e Luca è sempre più forte. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che un invito a cena di Mariella potrebbe spingere Castrese ad ammettere pubblicamente la sua omosessualità anche alla cara zia, per la gioia di Sasà. Nel frattempo, tra Giulia e Luca la sintonia è evidente e i due sembrano sempre più uniti, scatenando il malcontento di Renato!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella invita a cena Sasà e Castrese: è in arrivo la confessione dell'Altieri?

Dopo la parentesi della crociera, tra Sasà e Mariella è tornato il sereno e la coppia di amici è più unita che mai. E, approfittando della rinnovata sintonia con il suo storico amico e confidente, Mariella invita a cena lui e il nipote Castrese. La vigilessa non immagina certo che i due si frequentino di nascosto ed è ancora intenzionata a scoprire chi si nasconde dietro l'identità di Bufalotto. Sasà Cerruti accetterà entusiasta l'invito di Mariella e sarà più che mai convinto che sia arrivato il momento, per il suo innamorato, di rivelare la verità alla sua famiglia. In questo modo, non ci saranno più segreti a separarlo da Mariella e potranno vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. Ma sarà davvero così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerruti deluso da Castrese: è crisi tra i due?

Pur accettando l'invito a cena dalla zia, Castrese non si sentirà ancora pronto a fare coming out, deludendo così il suo Sasà: la coppia ha già affrontato questo momento di stallo nella prima fase del loro rapporto e, anche se a malincuore, Cerruti aveva accettato di nascondere la loro storia, convinto che prima o poi Castrese avrebbe trovato il coraggio di confessare tutto almeno a Mariella. Tuttavia, questa nuova delusione li spingerà a litigare e le conseguenze del litigio li spingeranno a riconsiderare il loro rapporto. Che sia arrivata la fine per questa dolce coppia? Le Anticipazioni non ci svelano cosa succederà, ma sembra che la crisi tra Sasà e Castrese potrebbe essere più dura del previsto.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: l'intesa tra Giulia e Luca fa ingelosire Renato

Il ritorno di Luca De Santis si è verificato nel momento migliore per lui e per Giulia Poggi: la donna, infatti, si sta ancora abituando alla lontananza da sua figlia Angela, dalla nipotina Bianca e dal genero Franco e, anche se in compagnia del cane Bricca, non è facile ritrovarsi la casa improvvisamente vuota. Perciò, poter condividere alcuni momenti con Luca, essere resa partecipe del suo lavoro e dei suoi problemi è anche un modo per non sentire troppo la solitudine. Luca a sua volta, dopo aver rivelato a Michele della sua malattia, sembra trovare altrettanto sollievo e intesa con la sua ex fiamma e tra i due potrebbe nascere qualcosa di più profondo. Peccato, però, che di questa intesa sembri risentirne Renato: l'ex marito di Giulia, infatti, non ha preso di buon grado che tra lei e Luca si sia instaurata questo rapporto così profondo. Ne combinerà una delle sue nel tentativo di intromettersi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.