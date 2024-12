Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice Pergolesi ne combina un'altra delle sue!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che la giovane Alice è pronta a cacciarsi di nuovo nei guai...come ogni volta che torna a Napoli. Perciò, vediamo insieme in quali altre occasioni il ritorno di Alice a Napoli ha sconvolto la vita dei personaggi della Soap di Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole scopriremo che Alice Pergolesi si metterà di nuovo nei guai: la nipotina di Marina Giordano, infatti, sarà coinvolta in una spiacevole situazione. Come anche altre volte che è tornata a Napoli in passato! Vediamo insieme cosa ci svelano le Anticipazioni sulle trame dei nuovi episodi della Soap di Rai3 e facciamo anche un breve recap dei tanti disastri che Alice ha combinato ogni volta che è tornata a Napoli negli ultimi anni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice finisce (di nuovo) nei guai!

Alice ha fatto ritorno a Napoli, dopo un anno di lontananza, e già ha rivoluzionato la vita di alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. La giovane Pergolesi, infatti, è stata assunta come stagita a Radio Golfo 99 da Roberto Ferri, che spera così di mettere un freno all'esuberanza della nipote di Marina e aiutarla a realizzare i suoi sogni. La ragazza, infatti, continua ad avere velleità da influencer ed Elena ha deciso di rispedirla dalla nonna affinché capisca qual è la decisione migliore per il suo futuro. Peccato che alla Radio Alice abbia conosciuto Vinicio Gagliotti e tra loro sia scattata subito un'immediata simpatia. Insieme al ragazzo, Alice ha ritrovato il sorriso, ma la sua frequentazione con Vinicio non è vista di buon occhio da Marina e Roberto. E, come se non bastasse, sembra che nelle prossime puntate, la giovane Pergolesi finirà di nuovo nei guai!

Anticipazioni Un Posto al Sole: una brutta disavventura per Alice

Le Anticipazioni non ci svelano molti dettagli, ma sappiamo che Alice e Vinicio continueranno la loro love story, nonostante le perplessità di Marina Giordano, nonna della ragazza. I due cercheranno di trascorrere quanto più tempo insieme e approfitteranno di una serata in discoteca per scatenarsi e divertirsi. Purtroppo, sembra che questa serata, iniziata in maniera leggera e piacevole, si trasformerà in una brutta disavventura per Alice, che si spaventerà molto e sarà costretta a raccontarei ai nonni tutto ciò che è successo. Il misterioso avvenimento scatenerà la preoccupazione di Marina e Roberto e porterà i due adulti a essere molti duri con Alice. Arriveranno a proibirle di incontrare ancora Vinicio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa è successo le ultime volte che Alice è tornata a Napoli in passato

In attesa di scoprire in quale guaio si caccerà ancora Alice nelle prossime puntate della Soap, ripercorriamo insieme le altre turbolenze che la giovane Pergolesi ha scatenato nella vita dei personaggi di Un Posto al Sole. Figlia di Elena e Andrea, Alice si è sempre divisa tra Napoli e Londra, dove risiede per la maggior parte del tempo con sua madre. Tuttavia, a Napoli vive l'amatissima nonna Marina, con cui Alice ha un rapporto di grande complicità e affetto. Fin da piccola, perciò, il pubblico l'ha sempre vista fare capolino per alcuni episodi e brevi trame nella vita degli altri protagonisti. Ma da quando è diventata una giovane donna, il ritorno a Napoli di Alice è sempre stato segnato da diversi scombussolamenti che la ragazza porta con sé. Esuberante e allegra, in passato, Alice si è legata a Nunzio Cammarota, il cuoco del Caffè Vulcano. All'epoca, infatti, Nunzio e Chiara, la sua ex fidanzata, erano in forte crisi a causa della lontananza di Chiara, che aveva deciso di entrare in un centro di riabilitazione per guarire dalle sue dipendenze. Alice aveva preso una forte cotta per Nunzio e gli si era avvicinata al punto che tra i due era scoppiata una forte passione. Nunzio, però, sentendosi in colpa per Chiara, aveva cercato di allontanare Alice, ferendo la Pergolesi e portandola a ordire un piano per vendicarsi del Cammarota. Alice lo aveva accusato di averle usato violenza, ben sapendo che così lo avrebbe messo nei guai, poiché l'accusa non era vera. La situazione si era però risolta e Alice aveva fatto ritorno a Londra. Tuttavia, il suo ritorno a Napoli, nei precedenti episodi ha messo in moto nuove trame e non ci resta che attendere cosa combinerà questa volta la giovane Pergolesi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.