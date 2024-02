Un Posto al Sole Anticipazioni, a marzo un inaspettato ritorno, mentre l'alleanza tra Flavio e Diana si rafforza sempre più

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che a marzo nella Soap di Rai 3 farà ritorno un personaggio misterioso! E, intanto si rafforza l'alleanza tra Flavio e Diana...

Le anticipazioni sulla Soap di Rai3 svelano che il prossimo mese Un Posto al Sole riaccoglierà un personaggio storico, assente da diverso tempo dalle vicende. Al momento, non è dato sapere di chi si tratta, ma molti hanno pensato si possa trattare di Bianca Boschi, figlia di Franco e Angela. La piccola potrebbe riabbracciare presto Jimmy, dopo il trasferimento in Sicilia, ma tra i possibili ritorni nella Soap potrebbe esserci anche quello di Anna Boschi, che era stata citata in una telefonata dal fratello poco prima del suo addio. Tuttavia, secondo alcuni il misterioso ritorno potrebbe riguardare anche quello della Contessa Federica Palladini, annunciato da un post di Nina Soldano, interprete di Marina Giordano, solo qualche mese fa. Sarà davvero così?

Anticipazioni Un Posto al Sole, Diana scopre la verità su Flavio...

Il ritorno di Diana nella Soap di Rai3 sembrava essere solo una breve e positiva parentesi, ma a quanto pare ha permesso agli autori di porre le basi per la crescita dei nuovi villain di Un Posto al Sole: l'imprenditore Flavio Bianchi e il boss della camorra Angelo Torrente. Si è scoperto che il primo ha legami con la malavita e intende portare avanti i suoi loschi traffici. Ma per farlo, avrà bisogno dell'aiuto e della complicità di Diana. Quest'ultima, come svelano le Anticipazioni, scopre che ci sono degli oscuri segreti sui traffici dell'uomo e deciderà di affrontarlo...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Flavio vuole Diana come sua complice e non ha intenzione di accettare un no!

Messo di fronte all'evidenza della reale natura dei suoi traffici, Flavio non si nasconderà più e farà a Diana una proposta inaspettata: vuole che anche lei faccia parte della sua rete di contatti con i quali portare avanti il piano suo e del boss Torrente. Diana non vuole saperne e di fronte al suo rifiuto, Flavio arriva a minacciarla, spaventandola ancora di più. Tuttavia, l'imprenditore si renderà conto che per ottenere ciò che vuole, le sole minacce potrebbero non bastare e passerà ad altre tattiche...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.