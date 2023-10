Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2023: Lara fuori controllo. Marina è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara è completamente senza controllo e Marina rischia di morire.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara avrà perso completamente il controllo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli, piena di risentimento nei confronti di Marina, si farà prendere dalla sete di vendetta e rischierà di far accadere qualcosa di molto drammatico. Silvia dovrà fare i conti con la novità rivelata da Giancarlo mentre Michele si troverà a gestire un nuovo tema scottante in radio. Guido e Mariella si troveranno nuovamente a discutere su di lei e sulle sue evidenti difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara mette in pericolo la vita di Marina

Marina ha fermato la fuga di Ida, rivelandole un particolare del suo passato. La Giordano sta guadagnando terreno con la ragazza e tutto questo in barba alle idee di Lara, ancora convinta di doverci essere lei affianco a Ferri. Per questa ragione monterà in lei una grande sete di vendetta, che la porterà a prendere di mira la sua nemica e a farle rischiare la sua stessa vita. Lara cercherà di uccidere Marina? Sicuramente la situazione le sfuggirà completamente di mano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia in difficoltà

Silvia ha appena saputo che Giancarlo è di ritorno a Napoli e che rimarrà con lei per qualche tempo, forse per sempre. I due dovranno quindi pensare a una convivenza ma la cosa non sembra rendere così tanto entusiasta la Graziani. Silvia si troverà a riflettere a lungo su quanto sta per succedere e capirà di non essere felice come avrebbe dovuto. Questo particolare non sfuggirà a Mariella, che ne parlerà con Guido e sarà pronta a dare una mano alla sua amica, a capire i suoi sentimenti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele in ansia per il nuovo programma radio

Mentre Silvia si troverà a fare i conti con dei sentimenti inaspettati per il ritorno di Giancarlo, Michele dovrà affrontare un nuovo spinoso argomento in radio. Il Saviani sarà molto preoccupato di come gestire questa novità e capirà che se non lo farà per bene, tutto potrebbe sfuggirgli di mano e creare grandi divisioni. Che succederà? Si troverà in disaccordo con Filippo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.