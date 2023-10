Un Posto al Sole Anticipazioni 5 ottobre 2023: Marina ferma la fuga di Ida rivelandole un ricordo straziante del suo passato

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina, per fermare Ida, le rivelerà un ricordo molto triste del suo passato. La convincerà a rimanere a Palazzo Palladini?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 ottobre 2023, alle ore 20.50, Ida cercherà nuovamente di fuggire. Convinta da Lara che non sia una buona idea fidarsi di Marina e Roberto, la ragazza vorrebbe lasciare Palazzo Palladini e forse Napoli ma la Giordano la stupirà con un racconto straziante e toccante del suo passato, che potrebbe farle totalmente cambiare idea. Intanto Nunzio, dopo l’ennesima notte di eccessi, deciderà di affrontare Rossella. Il Cammarota si scuserà con lei per come si è comportato. Guido invece sarà molto toccato dal comportamento di Bice nei confronti di suo figlio. In lui si riapriranno vecchie ferite, che Mariella non sarà in grado di capire.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina rivela a Ida un triste ricordo del suo passato

Roberto è pronto a tutto per tenere Tommaso e vorrebbe convincere Ida a rimanere a Napoli, accanto a lui e Marina, che cresceranno il bambino come loro figlio. La ragazza non ha però preso ancora una decisione definitiva, anzi sembra cambiare idea ogni volta. Tutta colpa di Lara, che la tormenta con i suoi consigli e la spinge a non fidarsi dei coniugi Ferri. Ida comincerà a pensare di lasciare nuovamente il Palazzo e la città ma stavolta dovrà vedersela con Marina stessa. La Giordano le confesserà qualcosa del suo passato; un ricordo straziante e triste, che però potrebbe convincerla a rimanere con loro e ad abbandonare ogni remora.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio affronta Rossella

Nunzio è senza freni. Il Cammarota sembra proprio non farsi alcuno scrupolo di lascarsi andare a ogni tipo di frequentazione occasionale e a passare notti folli. Ma nella puntata di Un Posto al Sole del 5 ottobre 2023, deciderà di affrontare Rossella. Lo chef vorrà scusarsi con lei per come si è comportato ma il loro faccia a faccia potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Cosa succederà tra loro?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido triste per la situazione di Gerry

Il divorzio con Sergio sta facendo emergere il lato più cinico di Bice. La donna sta trattando in modo sprezzante suo figlio Gerry e la cosa infastidisce Guido. Il Del Bue si è reso conto di quanto il ragazzino stia soffrendo e in lui riemergeranno ricordi traumatici del suo passato, che neanche Mariella riuscirà a comprendere. Il vigile vorrà intervenire per aiutare il povero Gerry a superare un momento, che lui capisce molto bene.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.