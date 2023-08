Un Posto al Sole Anticipazioni 7 agosto 2023: Damiano affronta Rosa. Vuole da lei immediate spiegazioni!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 agosto 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano affronterà Rosa per sapere come Manuel si sia procurato una pistola. Il Renda vorrà spiegazioni immediate!

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda alle ore 20.50 su Rai3 il 7 agosto 2023, ci rivelano che Damiano, messo in allarme da Eugenio, correrà da Rosa per chiarire cosa stia succedendo a suo figlio. Il Renda scoprirà che Eduardo ha nascosto una borsa di armi a casa della sua ex? Intanto Mariella faticherà a tenere segreta la rivelazione di Castrese e non potendo parlarne con Sasà, troverà un interlocutore inaspettato. Nunzio dovrà capire se stroncare o meno sul nascere la sua relazione con Ada.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano affronta Rosa. Vuole spiegazioni immediate!

Antonio ha finalmente confidato ai suoi genitori il segreto che Manuel gli ha rivelato. Viola ed Eugenio sono sbiancati e il Nicotera, compreso di non poter aspettare oltre, correrà a informare Damiano di questa assurda e pericolosa verità. Il poliziotto rabbrividirà. Suo figlio dove avrà preso la pistola? Come sarà riuscito a procurarsela ma soprattutto perché Rosa non ne sa nulla? Damiano deciderà di affrontare la sua ex moglie e di chiarire immediatamente questa storia. Scoprirà realmente la verità? Rosa gli confiderà che Eduardo le ha lasciato un borsone carico di armi da nascondere a casa sua?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in difficoltà a causa della rivelazione di Castrese

Damiano affronterà molto presto Eduardo e potrebbe non servire a nulla che il Sabbiese stia pensando di cambiare vita, per amore di Clara. I due ex amici si troveranno presto ad affrontare una brutta situazione, così come sta facendo Mariella. L’Altieri non sa come riuscire a tenere segreto a Sasà la rivelazione di Castrese e non potendo ovviamente parlarne con il suo amico, dovrà trovare qualcun altro con cui sfogarsi. Scoprirà di avere affianco in un insospettabile interlocutore… ma chi sarà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio in bilico. Ada o Rossella?

Nunzio ha capito di provare dei forti sentimenti per Rossella ma visto come stanno le cose, non può certo uscire allo scoperto. Per questo motivo ha deciso di concedersi una passione con Ada. Ma la ragazza sembra essersi interessata davvero a lui e il Cammarota dovrà decidere se continuare a frequentarla o rompere la loro relazione, prima che diventi qualcosa di più complicato. Cosa deciderà di fare? E Ross riuscirà ad ammettere a se stessa che Riccardo non è la persona che fa per lei?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.