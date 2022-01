Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap in onda eccezionalmente alle 20.25 su Rai3: Rossella sembra cambiare idea su Riccardo. Dopo un confronto con sua madre, in cui Silvia la spinge a lasciarsi andare un po' di più con il Crovi, la bella Graziani permetterà che il giovane e avvenente medico le si riavvicini un'altra volta. Purtroppo però nuovi problemi sono dietro l'angolo. Vittorio è partito per Oslo e Speranza è presa da mille dubbi. La ragazza comincerà a interrogarsi sui propri sentimenti e cercherà di dare una risposta ai suoi crucci. Renato intanto si trova in difficoltà. Senza l'aiuto di Camillo rischia di perdere la sfida contro Raffaele.

Riccardo vuole riconquistare Rossella ma la ragazza, almeno sino a ora, non ne ha voluto proprio sapere. Quanto successo a Bolzano e il passato ingombrante del Crovi, l'hanno lasciata senza parole e anche molto spaventata dal futuro che potrebbe costruire insieme al medico di cui si è innamorata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross, dopo la dura emergenza superata in ospedale, permetterà a sua madre di darle dei preziosi consigli. Silvia – riuscita a fare breccia di nuovo nel cuore della sua bambina – le consiglierà di lasciarsi andare e di concedere una chance a Riccardo. Rossella seguirà il suo consiglio? Pare proprio di sì ma nuovi problemi saranno subito dietro l'angolo.

Vittorio ha tentato di riconquistare Speranza ma la ragazza non è sembrata per nulla contenta del dietrofront del Del Bue. Il ragazzo è partito per Oslo e la sua assenza si farà sentire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a soffrire di più per la sua mancanza sarà proprio l'Altieri. Una volta che il Del Bue avrà lasciato Napoli, la nipote di Mariella continuerà a interrogarsi sui suoi sentimenti e sulle sue ultime scelte. Sono state quelle corrette? Ha fatto bene a fare quello che ha fatto?

La sfida tra Renato e Raffaele potrebbe diventare ancora più intrigante. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi avrà un piccolo contrattempo. Camillo non potrà più dargli l'aiuto sperato e Renato rischierà di fare davvero una brutta figura contro il suo amico-rivale Raffaele. Ma sarà davvero così oppure il papà di Niko tirerà fuori un asso dalla manica, pardon, uno scacco matto dalla manica?

