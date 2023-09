Un Posto al Sole Anticipazioni 27 settembre 2023: Roberto pronto a tutto per tenere Tommaso! Ecco cosa farà...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 settembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto farà a Ida una proposta, che metterà la ragazza con le spalle al muro. Intanto Mariella spingerà Bice a perdonare Sergio ma lui...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 27 settembre 2023, alle ore 20.50, Roberto cercherà un modo per non perdere Tommaso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri, convinto a crescere il piccolo come suo figlio, farà una proposta a Ida. La ragazza sarà in grande difficoltà e potrebbe non poter dire di no al manager. Intanto Marina continuerà a non fidarsi della mamma di Tommaso. Raffaele metterà in atto il suo piano per assumere Rosa come sua sostituta mentre Mariella cercherà di convincere Bice a perdonare Massaro ma il poliziotto potrebbe non voler tornare con la moglie, ora che ha ritrovato la libertà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto disposto a tutto pur di non perdere Tommaso

Roberto ha ritrovato Tommaso e si è liberato di Lara. Una vittoria che nasconde però un’altra insidia. Lui e Marina dovranno affrontare Ida, la vera madre del bambino. Ferri sarà consapevole che se ci fosse un esame del DNA, si scoprirebbe che il piccolo non è suo figlio e che non lo è nemmeno di Lara. Ida potrebbe quindi rivendicare la sua maternità e andarsene. Il manager sarà però deciso a non permetterglielo e per fermarla, le farà una proposta che non potrà rifiutare. Non sappiamo di cosa si tratti ma possiamo immaginare che Roberto proporrà alla giovane di non denunciarla, in cambio del suo silenzio e in cambio del suo via libera a crescere il piccolo come suo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina non si fida di Ida

Marina ha proposto a Ferri di crescere Tommaso come loro figlio ma si scontrerà, come il marito, con Ida. Diversamente da Roberto, la Giordano non sarà tanto cinica nell’affrontare la ragazza. La manager crede che sia una bugiarda tanto quanto Lara e che potrebbe provocare ulteriori problemi nella sua famiglia. Continuerà quindi a guardarsi le spalle e a tenerla sotto controllo, soprattutto dopo la proposta che la metterà con le spalle al muro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella spinge Bice a perdonare Sergio

Raffaele cercherà di mettere a segno il suo piano, per permettere a Rosa di prendere il suo posto come nuovo portiere. Il Giordano vorrà centrare l’obiettivo il prima possibile e non si lascerà di certo fermare. Intanto Mariella spingerà Bice a perdonare Massaro e a far tornare il sereno tra loro. Sergio però potrebbe non volersi riconciliare con la moglie, almeno non ora che ha riconquistato la sua libertà.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.