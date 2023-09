Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2023: Nunzio deluso da Rossella!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 il 4 settembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Nunzio scoprirà con orrore che Rossella ha deciso di sposare Riccardo. La ragazza dimostrerà già le prime incertezze e il Crovi si assicurerà che abbia preso sul serio il loro impegno e che non abbia ripensamenti. Intanto, grazie a Speranza, Giulia scoprirà che Bricca potrebbe essere malata mentre Mariella vorrà scusarsi con Serena ma Guido vorrà darle una lezione e l’Altieri finirà per essere coinvolta, suo malgrado.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio scopre che Rossella ha detto sì a Riccardo

Le vacanze hanno dato a Riccardo l’occasione giusta per chiedere a Rossella di sposarlo. La ragazza, presa alla sprovvista, ha detto sì ma al ritorno a Napoli le cose potrebbero cambiare. Non solo Nunzio scoprirà con orrore che la sua amica ha deciso di convolare a nozze con il suo fidanzato, e ne sarà ovviamente molto deluso, ma Ross comincerà a mostrare qualche incertezza. Il Crovi, vedendo la compagna in questo stato e intuendo i suoi dubbi, le chiederà di fare chiarezza e di dargli una risposta definitiva. Rossella e Riccardo si sposeranno davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia scopre che Bricca è malata

Cattive notizie in arrivo anche per Giulia. Grazie all’intervento di Speranza, che noterà qualcosa di strano, la Poggi scoprirà che Bricca è probabilmente malata. Per lei sarà un vero e proprio colpo al cuore. La sua cagnetta potrebbe soffrire di demenza e visto le sue continue perdite di memoria, la diagnosi potrebbe essere terribile. Da questa malattia sarà colpito persino Luca, che si sentirà a disagio nel vedere Giulia così tanto preoccupata e potrebbe convincere il De Santis a non dire nulla sulle sue condizioni di salute.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella non può fare pace con Serena

Le vacanze estive hanno disteso i toni tra Mariella e le sorelle Cirillo. L’Altieri deciderà di ricucire i suoi rapporti con Serena ma un intoppo le impedirà di farlo. A metterle i bastoni tra le ruote sarà Guido, che vorrà dare una sonora lezione a Serena e impedirà quindi che sua moglie riporti la pace tra le due famiglie. La cosa creerà ancora scompigli a Palazzo Palladini e Mariella ne rimarrà molto delusa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 settembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.