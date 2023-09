Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella sposerà davvero Riccardo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella dirà sì a Riccardo. I due saranno pronti a convolare a nozze ma questo matrimonio si farà? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Fiori d’arancio in arrivo nelle trame di Upas. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella e Riccardo saranno presto sposi. La Graziani, dopo le vacanze estive, dirà di sì al suo fidanzato ma subito dopo verrà presa da mille dubbi e ripensamenti, che potrebbero mettere a rischio le nozze. Questo matrimonio s’ha da fare o no? Ecco tutte le nostre ipotesi in merito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo chiede a Rossella di sposarlo

Dopo mesi – o meglio anni – di tensioni, tra Rossella e Riccardo potrebbe esserci il lieto fine. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci hanno rivelato che il Crovi, proprio nella puntata del 1° settembre 2023, sconvolgerà la fidanzata con una decisione. Si tratterà di una proposta di matrimonio, alla quale Ross risponderà con un dolce “sì”. Ma questa risposta celerà, ve lo anticipiamo, dubbi e incertezze, che renderanno la Graziani visibilmente nervosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella tormentata dai dubbi. Sposare o no Riccardo?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 all’8 settembre 2023, ci rivelano che Rossella, dopo aver detto di sì a Riccardo, sarà presa dai dubbi. La ragazza comincerà a domandarsi se abbia fatto bene o no ad accettare di sposare Crovi ma soprattutto se il matrimonio sia la giusta cosa da fare. Ross non ha ancora dimenticato la sua fugace passione per Nunzio e il ritorno dalle vacanze la costringerà a fare i conti con il suo amico, che parrà avere ancora un debole per lei. La dottoressa sarà talmente nervosa da impensierire Riccardo, che le chiederà di fare chiarezza e di essere sincera con se stessa e con lui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella sposerà davvero Riccardo?

Nonostante i continui battibecchi e i momenti di tensione e incomprensione, Rossella non ha mai voluto lasciare Riccardo. La ragazza sembra o meglio sembrava molto innamorata, sino alla sua passione per Nunzio. Da quel momento, abbiamo cominciato a pensare che tra Ross e Riccardo non sia vero amore e abbiamo anzi sperato, lo confessiamo, che la giovane decidesse di lasciare il compagno, con cui sino a ora non sono state rose e fiori. La loro coppia non è mai sembrata molto stabile, per un motivo o per un altro, giusto o sbagliato che fosse, e per questo il matrimonio potrebbe non essere la giusta fine della loro relazione.

Rossella potrebbe pentirsi amaramente di sposare Riccardo, dopo averlo tradito con Nunzio e speriamo che la giovane trovi il coraggio di confessare tutto al fidanzato, prima che diventi suo marito. Ma potrebbe anche capitare che la ragazza fugga all’altare. Di matrimoni falliti, con la sposa o lo sposo che scappano o non si presentano, ne abbiamo già visti nelle puntate di Upas e non ci stupiremmo di vederne un altro. Ross insomma potrebbe decidere di tornare indietro sui suoi passi e di buttarsi tra le braccia di Nunzio.

Rimane comunque in piedi l’ipotesi che Rossella e Riccardo si sposino e che il matrimonio non sia destinato a durare. Ma speriamo di non dover aggiungere anche questo al numero già alto di rapporti falliti e di relazioni al capolinea, già presenti nella Soap.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.