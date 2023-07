Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2023: Giulia mette Rosa in difficoltà

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia metterà Rosa in difficoltà e scatenerà in lei dei forti sensi di colpa mentre Castrese cercherà di difendersi dall'interrogatorio di Mariella.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 luglio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, per Clara e Rosa sarà il momento di fare i conti con delle verità agghiaccianti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap partenopea, ci rivelano che Giulia metterà in difficoltà Rosa. La Poggi, senza volerlo, finirà per far sentire in colpa la ragazza e per farla ragionare sul suo comportamento. Clara invece dovrà affrontare ancora Alberto e forse questa volta il Palladini riuscirà a farla allontanare da Eduardo. Intanto Lara continuerà a provare ad avvicinarsi a Roberto mentre Castrese farà fatica a gestire l’interrogatorio di sua zia Mariella, che ha il sospetto che lui sia Bufalotto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa si sente in colpa.

Per Rosa e Clara è un periodo piuttosto complicato. La prima si è trovata, suo malgrado, a essere gelosa della sua amica e dei “privilegi” acquisiti in tutto questo tempo, mentre la seconda ha dovuto e deve affrontare il suo ex compagno, deciso a farla allontanare da Eduardo. Nella puntata del 4 luglio 2023 vedremo Rosa fare i conti con i sensi di colpa per il suo comportamento. A scatenarle questa reazione sarà involontariamente Giulia. Clara invece avrà un nuovo scontro con il Palladini e questa volta le parole dell’avvocato potrebbero davvero convincerla a chiudere con Sabbiese.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara torna all’attacco con Roberto

Dopo aver assistito a un tira e molla piuttosto pericoloso tra Marina e Roberto, Lara ha deciso di agire e di riprendere il controllo della situazione. Dopo aver assunto Ida come baby sitter di Tommaso, sperando di calmare la ragazza, la Martinelli tornerà alla carica con Ferri, più che mai convinta a volersi ritagliate un posto definitivo nella sua vita.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Castrese si difende dalle domande di Mariella

Guido ha messo la pulce nell’orecchio a Mariella e ha cominciato a farle sospettate che il misterioso Bufalotto sia suo nipote. Castrese si troverà a dover gestire le domande della sua curiosa zia, che gli farà un vero e proprio interrogatorio. Non sarà certamente facile zittire la vigilessa e convincerla che i suoi sospetti sono infondati e alla fine, Castrese prenderà una decisione che lascerà tutti spiazzati.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.