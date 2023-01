Un Posto al Sole Anticipazioni 27 gennaio 2023: Diego indaga su Lia. La Longhi non lo convince più

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego sospetta di Lia e comincerà a indagare per capire chi sia veramente. Intanto Alberto consegnerà alla Longhi i gioielli.

Per Lia potrebbe mettersi molto male. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che vedremo in onda il 27 gennaio 2023 su Rai3, alle ore 20.50, Diego comincerà a indagare sulla sua fidanzata. Il Giordano ha iniziato a sospettare che la Longhi non sia chi dice di essere e che lo stia ingannando. A mettergli la pulce nell'orecchio sono stati gli ultimi comportamenti della ragazza, ora di nuovo in possesso dei suoi averi. Lia riuscirà a ottenere quello che ha sempre sperato dopo che Alberto, fattosi un esame di coscienza, tornerà sui suoi passi. Ma questa vittoria farà emergere un lato del suo carattere che non piacerà per nulla al Giordano. Intanto Viola cercherà con sempre più forza di liberarsi del pensiero di Damiano mentre tra Mariella e Serena non ci saranno segni di distensione e l'intervento di Guido non sortirà alcun effetto.

Diego indaga su Lia: ecco le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 27 gennaio 2023

L'episodio del 27 gennaio 2023 sarà molto importante per il rapporto tra Diego e Lia. Il Giordano comincerà a indagare sul conto della sua fidanzata, convinto che non gli abbia detto tutta la verità e che nasconda altri e oscuri segreti. Diego vedrà con grande sospetto il comportamento della ragazza, all'indomani della riconsegna dei suoi gioielli da parte di Alberto. Il Palladini, dopo aver aggredito Clara, sarà costretto a farsi un esame di coscienza e a riflettere sul suo operato. Convinto di aver sbagliato, tornerà indietro sui suoi passi e darà alla Longhi quello che desidera da tempo. Ma tutto questo finirà per portare la ragazza a mostrare un lato del suo carattere, tenuto nascosto sino a ora.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola non riesce a dimenticare Damiano?

Viola ha dovuto ammettere a se stessa di provare dei sentimenti per Damiano. Il giovane li ricambia e non ne ha fatto mistero ma entrambi sono consapevoli di non potersi lasciare andare. Tutto per rispetto di Rosa e soprattutto di Eugenio che ha affidato sua moglie al Renda, per proteggerla. Per Damiano, stare con Viola, sarebbe un tradimento nei confronti del Nicotera e questo non potrà mai e poi mai succedere. Ma sia lui che la Bruni stanno facendo fatica e ne faranno ancora tanta per tenersi l'uno lontano dall'altra.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Mariella e Serena è il delirio

L'assenza di Guido, impegnato a passare una serata con Michele, ha lasciato che Mariella e Serena si ritrovassero di nuovo faccia a faccia. Le due donne hanno ripreso a darsi battaglia e le cose stanno prendendo una bruttissima piega. Le loro famiglie rischiano di essere coinvolte, visto che non c'è proprio aria di distensione. Neanche i preziosi consigli del Del Bue riusciranno a calmare le acque. Sino a che punto si arriverà? Si metteranno in mezzo anche le gemelle e Speranza?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.