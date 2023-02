Un Posto al Sole Anticipazioni 3 febbraio 2023: Per Niko tornano gli incubi. Comincia il processo a Valsano

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che inizierà il processo contro Valsano e per Niko e Viola sarà il momento di fare i conti, di nuovo, con i loro incubi.

Per Niko ricomincerà un incubo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 3 febbraio 2023, in onda alle ore 20.50 su Rai3, comincerà il processo contro Lello Valsano. Per Viola e Niko saranno dei giorni molto difficili. La Bruni dovrà ricordare i momenti tragici in cui ha rischiato di perdere la vita mentre il Poggi, costituitosi Parte Civile, si troverà a fare i conti ancora una volta con la morte di Susanna. Tutto questo acuirà, inevitabilmente, la sua sofferenza. Intanto Nunzio continuerà a soffrire a causa di Chiara mentre Silvia dovrà vedersela ancora con le polemiche sul web, che non sembrano destinate a fermarsi. Mariella invece si dovrà destreggiare tra una richiesta di Bice, Salvatore che soffre di solitudine e Castrese che non smette di fare domande.

Niko e Viola affrontano il processo a Valsano: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 febbraio 2023

Per Niko e Viola comincerà un periodo molto duro. Inizierà il processo contro Lello Valsano. La Bruni e il Poggi dovranno fare un tuffo nel passato e rivivere i momenti di terrore e di grande dolore mai del tutto superati. Niko si è trovato a un bivio e alla fine ha deciso di costituirsi Parte Civile. Questa sua scelta, durissima, lo costringerà a mantenere il controllo, a non lasciarsi sopraffare dalla sofferenza e non ripiombare nel baratro che lo aveva inghiottito. Il ragazzo lo dovrà fare per amore di Jimmy, che ancora soffre – come lui – per l'assenza della bella e dolce Picardi. Ma la sofferenza che sia l'avvocato che la Bruni dovranno superare sarà veramente tanta e la tensione arriverà alle stelle.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ancora in crisi

Alice fuggirà a Londra per rifarsi una vita, ma prima di partire e grazie all'intervento di Elena, la ragazza ha raccontato tutta la verità al Commissariato e ha scagionato del tutto Nunzio dalle pesanti accuse. Per il Cammarota questa sarà una boccata d'aria fresca, il ragazzo non riuscirà a ritrovare la completa felicità che desidera e starà malissimo per la situazione con Chiara. Ma a renderlo ancora più nervoso sarà il fatto che, nonostante la sua difficile decisione e il suo sacrificio, le polemiche contro il Vulcano purtroppo non sembreranno fermarsi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella in difficoltà

Anche per un altro personaggio le cose non andranno benissimo. Mariella si sentirà tirata da più fronti. Da una parte ci sarà Bice, che continuerà a proporle di fare una Crociera solo loro due, dall'altra ci sarà Sasà, tormentato dalla sua solitudine che non lo vuole lasciare andare e dall'altra ancora ci sarà Castrese, che non smetterà di fare domande. Da parte si schiererà l'Altieri? Riuscirà a gestire tutte e tre le situazioni?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.