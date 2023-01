Un Posto al Sole Anticipazioni 1° febbraio 2023: Niko davanti a un bivio. La morte di Susanna torna a tormentarlo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko dovrà fare una scelta difficile prima dell'inizio del processo a Valsano. Intanto Elena dovrà capire da che parte stare.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 1° febbraio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Niko dovrà fare di nuovo i conti con gli incubi. Il processo a Lello Valsano sta per cominciare e per il Poggi significherà riaprire delle ferite mai completamente rimarginate. Il ragazzo sarà chiamato a fare una scelta difficile e che potrebbe addirittura portarlo a soffrire ancora di più per la morte della sua Susanna. Intanto Elena scoprirà tutta la verità su Alice e dovrà scegliere se coprire la figlia o spingerla ad assumersi le sue responsabilità.

Niko a un bivio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 1°febbraio 2023

Per Niko è tempo di riaprire delle ferite ancora non del tutto rimarginate. Il Poggi deve prepararsi ad affrontare il processo a Lello Valsano, che si aprirà di lì a pochi giorni. Per l'avvocato sarà difficilissimo tornare a pensare a quei terribili momenti che gli hanno strappato la sua adorata Susanna. Niko sarà consapevole di aver bisogno di tutto il sostegno possibile per non sprofondare nel baratro, come già successo in passato e dovrà rimanere forte per il piccolo Jimmy, anche lui vittima del terribile criminale. Ma il giovane dovrà anche fare una scelta molto dura, prima di presentarsi in tribunale. Che posizione dovrà tenere? Dovrà costituirsi parte civile?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice vuole voltare pagina e Marina l'aiuta

Alice sta facendo i conti con i sensi di colpa. La ragazza ha accusato ingiustamente Nunzio di essere un uomo violento e per il Cammarota la situazione si sta facendo sempre più complicata. La giovane Pergolesi, sostenuta da sua nonna, sarà pronta a cambiare completamente vita. Marina la aiuterà in questo mentre Elena dovrà decidere da che parte stare. La Giordano scoprirà infatti tutta la verità su questa faccenda e sarà costretta a prendere posizione. Non sarà una scelta facile; qualunque sarà, provocherà molto dolore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Elena a un bivio

Marina e Roberto hanno tappato la bocca ad Alice, impedendole di rivelare a tutti l'innocenza di Nunzio. Nonostante l'intervento di nonna Marina, Elena scoprirà cosa nasconde sua figlia e capirà che sua madre la sta aiutando a farla franca. Per la Giordano non sarà una bella scoperta e si troverà di fronte a un bivio. Dovrà infatti decidere se aiutare anche lei sua figlia a voltare pagina oppure spingerla a prendersi ogni responsabilità e affrontare le conseguenze degli errori che ha commesso. Qualunque direzione prenderà, qualcuno soffrirà tantissimo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.