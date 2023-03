Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel e la sconvolgente rivelazione a Nunzio: è pronto a lasciare Speranza per Micaela?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Samuel Piccirillo è pronto a rivelare una sconvolgente verità a Nunzio Cammarota: riguarderà Speranza e Micaela? Vediamo insieme cosa succede nelle prossime puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per Samuel Piccirillo, il timido e imbranato cuoco del Caffè Vulcano, ci saranno importanti novità in ambito sentimentale e che nel corso delle prossime puntate il dolce cuoco si lascerà andare a una scioccante confessione con il suo amico e collega Nunzio Cammarota. Che cosa avrà di così importante e sconvolgente da comunicargli?

Un Posto al Sole: Samuel e Speranza sempre più distanti

Il Piccirillo e Speranza Altieri stanno insieme da diverso tempo e, nonostante gli alti e bassi, la loro storia sembrava procedere per il meglio. Tuttavia, da quando Micaela Cirillo ha messo gli occhi sul bel cuoco, la situazione si è complicata. Infatti, la zia di Jimmy non perde occasione per stuzzicare il dolce cuoco, convinta che Samuel possa cedere alle sue avanches. Fino a questo momento, però, i suoi piani non hanno dato i frutti sperati, proprio perché Speranza e sua zia Mariella hanno realizzato che la Cirillo ha messo gli occhi su Samuel e hanno cercato di ostacolare i suoi tentativi di seduzione. Tuttavia, questo continuo intromettersi di Micaela nella storia tra Samuel e Speranza sta diventando insistente e sta spingendo i due sempre più lontani l'uno dall'altra. Samuel dal canto suo pur cercando di non cedere al fascino di Micaela non sembra poi così indifferente alla bella Cirillo, provocando il fastidio della storica fidanzata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel rivela a Nunzio una sconvolgente verità

Il cuoco, nelle ultime puntate, è apparso sempre più confuso sulla sua situazione sentimentale e le Anticipazioni ci svelano che prossimamente vedremo Samuel rivelare al collega e amico Nunzio Cammarota una verità che lo lascerà senza parole. I due sono molto preoccupati per la situazione del Caffè Vulcano, oggetto di continue critiche e recensioni negative e tra le varie discussioni hanno trovato anche spazio per alcune confidenze più personali. Le Anticipazioni ci dicono che nelle prossime puntate, Samuel deciderà di confidarsi con Nunzio su una faccenda che gli sta molto a cuore e vorrà un consiglio fraterno su come comportarsi. Molto probabilmente, dato che Nunzio resterà visibilmente sconvolto dalle sue parole, Samuel potrebbe rivelargli che dopotutto i tentativi di seduzione di Micaela stanno funzionando e lui è arrivato a provare qualcosa per lei!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel lascia Speranza per Micaela?

Il Piccirillo, come ci dicono le Anticipazioni della Soap, ha deciso di confessare a Nunzio una verità molto importante e che potrebbe cambiare le sorti della sua relazione con Speranza. Il cuoco, infatti, nonostante sia innamorato dell'Altieri, non riesce a nascondere di avere un'attrazione anche per l'intraprendente Micaela che, da parte sua, si è davvero impegnata per farsi notare e piacere dal timido cuoco. Samuel potrebbe finalmente rivelare a Nunzio che anche per la Cirillo prova qualcosa e che questo sentimento non è un fuco di paglia e potrebbe spingerlo a compiere un passo che stravolgerebbe tutto. Che Samuel sia deciso a lasciare Speranza? Dopotutto, la loro relazione è solida, ma il cuoco non sembra completamente indifferente alla Cirillo e ai suoi tentativi di seduzione, perciò, a Nunzio potrebbe rivelare che è interessato a lei al punto da mettere in crisi la sua storia con Speranza. Si spingerà a tanto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.