Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Alberto prosegue con il suo progetto della casa vacanze ma molti a Palazzo Palladini cercheranno di fermarlo. Nunzio e Chiara rischiano di essere rapinati.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.55 su Rai3: Franco è molto in ansia. Mancano pochi giorni al processo a carico di Chiara e il Boschi teme che la vita di suo figlio possa essere rovinata. Intanto a Capo Verde, Nunzio e Chiara continuano a discutere. Il Cammarota sta facendo di tutto per impedire che la sua compagna si droghi ma ogni suo tentativo di aiutarla, si rivela un nulla di fatto. Durante una delle loro discussioni, i due ragazzi vengono rapinati. A Palazzo Palladini invece, Alberto continua a voler vivere insieme a Clara. Il Palladini, per poter procedere con questo progetto, vuole costruire una casa vacanze. Non tutti a Palazzo Palladini sono d'accordo e cercheranno di fermarlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il processo di avvicina. Franco è in ansia per Nunzio

Franco è sulle spine; non si è ancora abituato – e forse non lo farà mai – a sapere Nunzio lontano da casa e in compagnia di Chiara. Il Boschi ha tentato di tutto per impedire al figlio di raggiungere la sua compagna ma lui, innamorato perso, non ha sentito ragioni. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco ricomincerà a sudare freddo quando il processo a carico della Petrone, sarà ormai dietro l'angolo. L'ex pugile avrà il forte timore che tutta questa situazione finirà per rovinare la vita di suo figlio e che lui, lontano km, non potrà fare nulla per impedirlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Chiara rapinati

I timori di Franco sembrano essere più che fondati. Nunzio è sconvolto da Chiara, che ha scoperto fare ancora uso di droghe. La ragazza non riesce a uscire dal tunnel della sua dipendenza e il Cammarota non sa più che fare per aiutarla. Ora che è solo, lontano da casa, ha poche frecce al suo arco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione porterà i due ragazzi a discutere animatamente più e più volte. Durante una di queste liti, finiranno per non accorgersi di essersi messi in una situazione di pericolo. Rischieranno di essere rapinati. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Alberto deve essere fermato in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 settembre 2022

Alberto ha espresso chiaramente il suo desiderio di tornare a vivere con Clara. La situazione economica del Palladini non è però più rosea come un tempo e questo lo costringe a racimolare altro denaro, per poter garantire una bella vita alla sua ex compagna e a suo figlio. Ha così deciso di costruire una casa vacanze nella cantina, di cui è proprietario. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che molti inquilini di Palazzo Palladini non saranno per nulla felici di questa decisione. Non a tutti piacerà l'idea che il loro palazzo, rispettabile e riservato, venga aperto a turisti ed estranei. Ma l'ultima parola spetterà a una sola persona, di ritorno nelle trame di Upas.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.