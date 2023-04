Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2023: Guido nei guai. Riconquisterà la fiducia di Mariella?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Mariella sarà furiosa e pungolerà Guido dopo aver scoperto le foto compromettenti sul suo cellulare. Il Del Bue riuscirà a cavarsela?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Guido sarà nei guai. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Mariella e Bice – trovate le foto compromettenti con le turiste tedesche – saranno furiose e metteranno sotto torchio il Del Bue, per sapere come sono andate le cose. Guido dovrà trovare presto le parole giuste ma saprà riconquistare la fiducia di sua moglie? Intanto Marina sarà sempre più frustrata per la presenza ingombrante di Lara e per le attenzioni che Roberto le riserva, come madre del piccolo Tommaso. Attenzione però a un mistero che potrebbe nascondersi dietro ai malesseri del piccolo. Viola sarà sconvolta dall'attacco di Rosa ma i guai, per lei, non saranno finiti. Dovrà infatti risolvere una situazione imbarazzante con Raffaele.

Guido nei guai. Riconquisterà la fiducia di Mariella? Anticipazioni Un Posto al Sole 28 aprile 2023

Mariella ha indagato su Guido e grazie all'aiuto di Bice è riuscita a entrare nel cellulare del marito e a scovare delle foto compromettenti. L'Alteri ha così visto le immagini delle tre turiste tedesche, scattate da Massaro al pub, nella serata in cui il Del Bue e Michele si sono trovati coinvolti loro malgrado. Mariella e Bice saranno furiose e cominceranno a pungolare, mettendolo in grande difficoltà, Guido, per fargli confessare cosa sia successo e perché loro siano ritratti in compagnia di altre donne. Il vigile, con le spalle al muro, dovrà presto trovare un modo per salvarsi da questa situazione ma soprattutto per riconquistare la fiducia della moglie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Dietro ai malesseri di Tommaso potrebbe esserci un inquietante segreto

Marina è sempre più frustrata. Roberto non smette di assecondare le richieste di Lara, pur di aiutarla con Tommaso. Il piccolo è sempre malato e ha bisogno di cure. Il Ferri, affezionato ormai al bambino, farebbe di tutto per lui ma questo significa correre a ogni chiamata della Martinelli. La Giordano sarà sempre più in difficoltà e penserà di non poter sopportare molto a lungo. Ma attenzione, un segreto tremendo sta per essere svelato e potrebbe spiegare qualcosa in più sui malori del bambino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola in difficoltà con Raffaele

Rosa ha deciso di prendersi una piccola rivincita con Viola e l'ha aggredita, dicendogliene di tutti i colori. La Bruni sarà molto scossa da quanto successo e si renderà conto che le cose non possono continuare in questo modo. Purtroppo i guai non saranno finiti. Si troverà infatti a gestire una situazione molto imbarazzante con Raffaele. Cosa succederà? Viola capirà di dover prendere una decisione definitiva senza avere ripensamenti?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.